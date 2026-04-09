רגע לפני פתיחת המשא ומתן שאמור להיפתח מחר (שישי) באסלאמאבאד שבפקיסטן, מתברר כי הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן רחוקה מלהיות יציבה.

על פי הדיווח בחדשות 12, אין כל ערובה לכך שהמלחמה באמת הסתיימה, כאשר הצדדים מספקים הצהרות סותרות לגבי הבסיס שעליו מתנהל המו"מ ויש עדיין מחלוקות בין איראן לארה"ב. התנאי המרכזי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להפסקת האש היה פתיחת מצר הורמוז, אך עדיין לא ברור עד כמה הוא יהיה "פתוח" באמת. איראן הודיעה כי ספינות שירצו לעבור במצר יצטרכו לתאם עם הצבא האיראני, ויהיו מגבלות על מספרן. יתרה מכך, בתקשורת האיראנית צוטטו גורמים שאמרו כי יידרש תשלום מעבר - תרחיש שמדאיג גורמים בעולם מזה שבועות. כמו כן, המתווכת הפקיסטנית לצד איראן וטוענת שהפסקת האש חלה גם על לבנון, כאשר ישראל וארה"ב טוענות בתוקף שלא ומצידה של ישראל אף הוגברו התקיפות. ובנוסף, היו תקיפות ביממה האחרונה במתקני בסעודיה, באיחוד האמירויות ובכווית.

כוחות קומנדו וסירות טילים של חיל הים של צבא שומרי המהפכה האסלאמית בתמרון הנביא התשיעי באזור הכללי של מצר הורמוז, המפרץ הפרסי.

"מסדרון בטוח" תחת פיקוח איראני

עם כניסתה של הפסקת האש בפועל, משמרות המהפכה (IRGC) הודיעו על הקמת "מסדרון בטוח" במיצר הורמוז, המנתב ספינות דרך המים הטריטוריאליים של איראן בסמוך לאי לארק. המעבר בנתיב זה אינו חופשי - הוא דורש אישור איראני מראש ונמצא תחת פיקוח הדוק של טהרן.

גורמים בתעשיית הספנות חוששים כי מדובר בניסיון איראני לשלוט בתנועה הימית, בעוד ששאר מרחב המיצר נותר תחת הערכת סיכון גבוהה עקב הלחימה האחרונה. ענקית הספנות 'מארסק' (Maersk), עם צי של מעל 700 אוניות ופעילות ב-130 מדינות, הבהירה כי למרות הפסקת האש, היא נוקטת בגישה זהירה ואינה מבצעת שינויים בנתיביה בשלב זה.

בחברה מדגישים כי הפסקת האש "אינה מספקת ודאות ימית מלאה" וכי כל החלטה על מעבר במצר תתבסס על ניטור הדוק של המצב הביטחוני והערכת סיכונים רציפה. כדי לעקוף את האזור המסוכן, החברה ממשיכה להסתמך על מערכת ה"גשר היבשתי" שלה, המעבירה סחורות דרך נמלים בערב הסעודית, עומאן ואיחוד האמירויות, ומשם יבשתית ליעדים במפרץ - פתרון יקר אך בטוח יותר.

תקיפות נמשכות למרות ההכרזות

הלחימה פחתה משמעותית, אך לא נפסקה לחלוטין. תקיפות התרחשו במתקני נפט באיראן, בסעודיה, באיחוד האמירויות ובכווית ב-12 השעות האחרונות לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף. ראש ממשלת פקיסטן הזהיר כי הן "פוגעות ברוח תהליך השלום".

איראן טענה כי מתקפות הטילים והכטב"מים שלה לאחר הכרזת הפסקת האש הן תגובה לתקיפות אמריקניות וישראליות, כולל פגיעה בבית זיקוק. גורם אמריקני הכחיש וטען כי התקיפה על בית הזיקוק לא בוצעה על ידי ארה"ב או ישראל.

מחלוקת על לבנון

במקביל, איראן והמתווכים הפקיסטנים הודיעו כי הפסקת האש חלה גם על לבנון. ישראל וארה"ב אומרות שלא, וישראל אף הגבירה את התקיפות. לוחמי חטיבת הצנחנים חיסלו עשרות מחבלים בדרום לבנון במהלך השבוע האחרון, כאשר צה"ל יצא למתקפה רחבה נגד מפקדות ותשתיות של חיזבאללה ברחבי ביירות, הבקעא ובדרום לבנון.

שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' אמר כי התקיפות נמשכות בגלל בעיות פיקוד ושליטה באיראן, כאשר חלק מהמפקדים אינם זמינים עקב בעיות תקשורת. "לוקח זמן להפסקת אש להתייצב. אנחנו חושבים שזה יקרה", הוא מסר.

טראמפ מאיים: "הירי יתחיל, גדול יותר וחזק יותר"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הצהרה חריפה בה הוא מזהיר את איראן מפני הפרת ההסכם שהושג או אי הגעה להסכם קבוע. על פי דבריו, כל כלי השיט, המטוסים ואנשי הצבא של ארצות הברית, יחד עם תחמושת נוספת ואמצעי לחימה, יישארו במקומם בתוך איראן וסביבה עד אשר ההסכם האמיתי שהושג יקוים במלואו.

"אם מסיבה כלשהי זה לא יקרה - דבר שנראה בלתי סביר - אז 'הירי יתחיל', גדול יותר, טוב יותר וחזק יותר מכל מה שנראה אי פעם", כתב טראמפ בהודעתו. הנשיא הבהיר כי הוסכם זה מכבר שלא יהיו נשק גרעיני, ומצרי הורמוז יהיו פתוחים ובטוחים.

טראמפ סיים את הצהרתו בנימה מאיימת: "בינתיים, הצבא האדיר שלנו נערך ומצטייד, ואף נח - ובעצם מצפה בכיליון עיניים לכיבוש הבא שלו. אמריקה חזרה!"

איראן מאשימה בהפרת ההסכם

ההצהרה של טראמפ מגיעה על רקע האשמות איראניות בדבר הפרת ההסכם. יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד קאליבף הודיע כי ההסכמות עם המערב הופרו עוד לפני תחילת המשא ומתן. בטהרן טוענים כי ישראל וארה"ב הפרו סעיפים קריטיים, ועל כן המשך השיחות לסיום הלחימה אינו סביר.

השיחות צפויות להתקיים מחר באסלאמאבאד, אך הצדדים מספקים הצהרות סותרות לגבי הבסיס שעליו מתנהל המו"מ. כידוע, טראמפ שב לאיים על איראן במקרה של אי הגעה להסכם, כאשר הוא מבהיר כי הכוחות האמריקאים יישארו במזרח התיכון עד קיום ההסכם המלא.