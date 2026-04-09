ומה ענה לו רה"מ?

אחרי האיומים של איראן: זו הבקשה שהעביר טראמפ לנתניהו בשיחת הטלפון 

אחרי איומיה של איראן לחדש את הלחימה במידה והתקיפות הישראליות נגד חיזבאללה יימשכו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הרים טלפון לראש הממשלה הישראלי | זה מה שנאמר בשיחה 

טראמפ ונתניהו (צילום: הבית הלבן)

אחרי איומיה של איראן לחדש את הלחימה במידה וישראל תתקוף בלבנון, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח בנושא עם וביקש ממנו לרכך את הפגיעות בלבנון, כך לפי דיווח ברשת NBC.

לפי הדיווח, נתניהו הביע הסכמה "להפגין נכונות שישראל תשמש כשותפה מועילה לבקשות הממשל האמריקני", כך מסר בכיר בממשל בוושינגטון. הדברים מגיעים על אף הבהרות רשמיות מצד ארצות הברית וישראל, לפיהן שטח לבנון אינו נכלל במסגרת הבנות הפסקת האש הנוכחית.

בכיר בממשל חשף כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים אתמול שיחת טלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובה הציג בקשה מפורשת לצמצום עצימות התקיפות הצבאיות שמבצעת ישראל בלבנון. על פי הדיווח, הנשיא מעוניין להבטיח את הצלחת התהליך המדיני והמשא ומתן מול .

השיחה הטלפונית בין שני המנהיגים נערכה לאחר שביום רביעי האחרון הצהיר נתניהו באופן פומבי כי ישראל מתכוונת להמשיך ולהכות בלבנון בעוצמה רבה. הצהרות אלו עוררו תגובות מצד גורמים רשמיים באיראן, אשר איימו להגיב צבאית על המשך הפעילות ולבטל את הסכמות הפסקת האש.

הבכיר בממשל ציין כי ישראל נענתה לבקשה בחיוב והבטיחה "להיות שותפה מועילה" במאמצים האמריקניים. במקביל לפרסום פרטי השיחה והבנותיה, פנייה שנשלחה לדובר שגרירות ישראל לקבלת התייחסות רשמית לדברים לא נענתה עד לשעה זו.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע כולנו מתאחדים באמירת תהילים ובתפילה על הצלחת חיילי צה״ל והגנת המדינה מול חיזבאללה הפרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ייתן לחיילים חוסן ונחישות שכל פעולותיהם יצליחו ותבוא ישועה והגנה לעם ישראל במהרה
דוד
2
להסתער קדימה ולחסל כל איום בשטח לבנון להשמיד מפקדות למחוק מחסני אמל"ח ולנטרל את היכולות של חיזבאללה אחת ולתמיד עבודה נחושה עוצמתית ובלתי מתפשרת עד לניצחון מלא בלבנון והחזרת השקט לצפון
טל
1
יש עניין של ריסון מדיני אבל אין ריסון מול מחבלים שמסכנים חיי אדם גם אם מראים נכונות כלפי הממשל האמריקני על צה"ל להמשיך לחסל את מנהיגי הטרור בלבנון ולמחוק כל עקבות של מערכי הטילאות השותפות עם טראמפ חשובה אך הכרעת האויב והסרת האיום מעל גבול הצפון היא חובה עליונה שאין עליה פשרות
יעקב

