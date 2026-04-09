אחרי איומיה של איראן לחדש את הלחימה במידה וישראל תתקוף בלבנון, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח בנושא עם ראש הממשלה נתניהו וביקש ממנו לרכך את הפגיעות בלבנון, כך לפי דיווח ברשת NBC.

לפי הדיווח, נתניהו הביע הסכמה "להפגין נכונות שישראל תשמש כשותפה מועילה לבקשות הממשל האמריקני", כך מסר בכיר בממשל בוושינגטון. הדברים מגיעים על אף הבהרות רשמיות מצד ארצות הברית וישראל, לפיהן שטח לבנון אינו נכלל במסגרת הבנות הפסקת האש הנוכחית.

בכיר בממשל חשף כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים אתמול שיחת טלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובה הציג בקשה מפורשת לצמצום עצימות התקיפות הצבאיות שמבצעת ישראל בלבנון. על פי הדיווח, הנשיא מעוניין להבטיח את הצלחת התהליך המדיני והמשא ומתן מול איראן.

השיחה הטלפונית בין שני המנהיגים נערכה לאחר שביום רביעי האחרון הצהיר נתניהו באופן פומבי כי ישראל מתכוונת להמשיך ולהכות בלבנון בעוצמה רבה. הצהרות אלו עוררו תגובות מצד גורמים רשמיים באיראן, אשר איימו להגיב צבאית על המשך הפעילות ולבטל את הסכמות הפסקת האש.

הבכיר בממשל ציין כי ישראל נענתה לבקשה בחיוב והבטיחה "להיות שותפה מועילה" במאמצים האמריקניים. במקביל לפרסום פרטי השיחה והבנותיה, פנייה שנשלחה לדובר שגרירות ישראל לקבלת התייחסות רשמית לדברים לא נענתה עד לשעה זו.