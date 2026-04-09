במהלך חודשי המתיחות של שנת 2026, דמות אחת הפכה למוכרת במיוחד בקרב הקהל הישראלי, ולאו דווקא מהסיבות שקיוותה להן. אבראהים זולפקארי, קצין בדרגת סגן-אלוף המשמש כדובר של מפקדת "ח'אתם אל-אנביאא" (גוף התיאום המבצעי העליון בין צבא איראן למשמרות המהפכה), פרץ לתודעה כ"פנומן של מלחמה" וניסה לנהל לוחמה פסיכולוגית ישירה מול ישראל.

זולפקארי, קצין כריזמטי בעשור הרביעי לחייו, ניסה במודע לחקות את האסטרטגיה של דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, על ידי פנייה ישירה לאויב בשפתו. הוא הופיע בסרטונים כשהוא מתאמץ לדבר עברית, תוך שהוא משלב בנאומיו מוטיבים דתיים וספרותיים. המאמץ שלו הגיע לשיאו כשהחליט "לצחצח" את העברית שלו כדי לצטט את ספר יחזקאל (פרק כ"ב), בניסיון להעניק לאיומיו נופך נבואי ומאיים. אחד המסרים המזוהים עמו ביותר היה המשפט: "אתם כבר לא מבחינים בין יום ולילה", כשהוא מתאר בדרמטיות כיצד הישראלים חיים במקלטים ביום וצופים בטילים מאירים את השמיים בלילה.

למרות הרקע האינטלקטואלי המרשים שלו - דוקטורט בפילוסופיה מערבית, תואר במתמטיקה, אבראהים זולפקארי אינו רק איש צבא בכיר, אלא גם דמות בעלת סמכות רוחנית ואידיאולוגית עמוקה בזכות היותו "חאפז" של הקוראן.

משמעות הדבר היא שהוא שינן את הספר כולו בעל פה, הישג המעניק לו יוקרה רבה ומעמד של כבוד בתוך הארגונים הצבאיים ובקרב הציבור הדתי באיראן. הכשרתו הדתית הרשמית נרכשה בסמינר הדתי המרכזי בקום אחד ממרכזי הלימוד החשובים והמשפיעים ביותר בעולם השיעי.

היכולת הזו מהווה נדבך מרכזי באישיותו המורכבת. לצד היותו דוקטור לפילוסופיה מערבית ומתמטיקאי, השליטה האבסולוטית בטקסטים הדתיים מאפשרת לו לבנות נרטיבים המשלבים אמונה עם לוגיקה צבאית.

המטען הזה מחלחל גם ללוחמה הפסיכולוגית שהוא מנהל, כפי שניתן לראות בניסיונותיו לשלב בנאומיו ציטוטים ממקורות דתיים, כולל מהתנ"ך היהודי, כדי לייצר מסרים בעלי משקל סמלי ואסטרטגי.

הציבור בישראל התקשה לקחת ברצינות את האיומים שהושמעו בעברית עילגת ושבורה עם מבטא פרסי כבד. בעוד שהוא טען בנאומיו כי "מלחמות מוכרעות בשדה הקרב ולא ברשתות החברתיות", הוא עצמו השקיע מאמצים כבירים כדי לצבור תאוצה דיגיטלית, כולל הטרלות ויראליות כלפי דונלד טראמפ בסיסמה "You’re fired". (אתה מפוטר) לצד כינויים כמו "איש האי המושחת".

ביומיום, זולפקארי הוא דמות מפתח המנהלת את הקשר בין הזרועות הצבאיות השונות של איראן, תוך שליטה בארבע שפות (פרסית, ערבית, אנגלית ועברית). הוא נהג לאיים כי חיילים אמריקאים יהיו "מזון לכרישי המפרץ הפרסי" והזהיר כי תקיפה ישראלית תחזיר את האזור ל"עידן האבן".

קיימת עמימות מכוונת לגבי מוצאו האתני המדויק – חלק מהדיווחים מזהים אותו כאזרי (טורקי) ואחרים ככורדי. עמימות זו נועדה לחזק את תדמיתו כ"אבראהים של איראן", סמל לאחדות לאומית המייצג את כלל חלקי העם האיראני

כעת, עם הדיווחים על הפסקת האש, זולפקארי יכול סוף סוף להפסיק לשבור את השיניים עם השפה העברית הקשה. הוא יכול לחזור לחיק השפה הפרסית העשירה, להניח את ספר יחזקאל בצד, ולחזור לתפקידו כדובר המערך המבצעי בטהרן.

זולפקארי הושווה על ידי פרשנים בינלאומיים לדמויות כמו אבו עוביידה (חמאס) ויחיא סרי (חות'ים), כחלק מתופעת "עליית הדובר" ככלי נשק אסטרטגי. בניגוד לדוברים המסורתיים, הוא נתפס כמי ש"מגלם" את הפעולה הצבאית ולא רק מדווח עליה. אבל ללא ספק, הניסיון הפתטי שלו לדבר בשפה הקשה עלי אדמות היה מקור לחיוך עבור ישראלים רבים.