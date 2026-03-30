צמרמורת בטהראן: ילד בן 11 שגויס לבסיג' נהרג בתקיפת כטב"ם 

עלירזה ג'פארי בן ה-11 גיוס לבסיג' ( צילום: ארגון זכויות האדם "Hengaw" )

ארגון זכויות האדם "Hengaw" פרסם דיווח מזעזע על מותו של עלירזה ג'פארי, תלמיד כיתה ה' בן 11 בלבד, שנהרג לאחרונה במהלך תקיפות אוויריות של כוחות ארה"ב וישראל בטהראן. ג'פארי נהרג מפגיעת כטב"ם בעת שאייש מחסום צבאי בכביש המהיר "ארטש" בבירה.

אמו של הילד סיפרה בראיון לעיתון המזוהה עם המשטר כי בנה נלקח למחסום על ידי אביו בשל "מחסור בכוח אדם". ארגון המורים של ה"בסיג'" אישר אף הוא את הפרטים וציין כי הילד נהרג בעת שהיה "בתפקיד" במחסום. מותו של ג'פארי אינו מקרי, אלא תוצאה של מדיניות רשמית חדשה של משמרות המהפכה (IRGC). תחת הקמפיין "מגיני המולדת - לוחמים למען איראן", הודיע המשטר על הורדת גיל הגיוס ל-12 ומעלה. בכירים במשמרות המהפכה אישרו כי ילדים בגילאי 12–13 מגויסים כעת לסייע לכוחות הביטחון ולמיליציית ה"בסיג'" במשימות מבצעיות, לוגיסטיקה ואיוש מחסומים.

ילדים על מדי בסיג' - כרזה המעודדת גיוס ( צילום: רשתות ערביות )

תושבים בטהראן מדווחים על מציאות מטרידה שבה נערים צעירים, חלקם בלבוש אזרחי, חמושים בתתי-מקלע מסוג עוזי או קלצ'ניקוב, מאיישים מחסומים מאולתרים, עורכים חיפושים ברכבים ואף יורים יריות אזהרה באוויר.

ההערכות הן שהסיבה האמיתית לגיוס הילדים היא מחסור חמור בכוח אדם שנוצר בעקבות המלחמה והתקיפות הכבדות על מתקני המשטר. ישראל, כך על פי הדיווחים, פועלת להחליש את כוחות ביטחון הפנים של איראן, מה שהפך את מחסומי ה"בסיג'" למטרות לגיטימיות לתקיפה.

ארגון "Hengaw" הגדיר את היוזמה כ"פשע סיסטמטי נגד ילדים". על פי אמנת ז'נבה וחוקת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי, גיוס או שימוש בילדים מתחת לגיל 15 במסגרת כוחות מזוינים נחשב לפשע מלחמה. הארגון קרא לאו"ם וליוניצ"ף (UNICEF) להפעיל לחץ דיפלומטי ומשפטי מיידי על איראן כדי להפסיק את הנוהג הפסול הזה.

אירוע זה מצטרף לרצף של פגיעות בילדים באיראן מאז תחילת המלחמה וגלי המחאות של 2026, כאשר לפי הדיווחים מאות קטינים נהרגו מאז תחילת השנה מידי כוחות הביטחון או כתוצאה מהלחימה.