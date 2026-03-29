כיכר השבת
"מגיני המולדת"

ילדים בני 12 עם תת-מקלע: איראן מגייסת קטינים למחסומים בלב טהראן

משטר האייתוללות הודיע רשמית על הורדת גיל הגיוס ל-12 במסגרת קמפיין "למען איראן", בעוד תושבים מדווחים על נערים חמושים המאיישים מחסומים ברחבי הבירה | המהלך, שנועד למלא את השורות המידלדלות בשל המלחמה, מעורר דאגה בינלאומית כבדה מפני הפרת זכויות ילדים וסיכון חיי קטינים (העולם הערבי)

ילדים על מדי בסיג' - כרזה המעודדת גיוס (צילום: רשתות ערביות )

בצל המלחמה המתמשכת עם ארצות הברית וישראל, שהחלה ב-28 בפברואר 2026, הודיעו משמרות המהפכה (IRGC) על יוזמה חדשה בשם "מגיני המולדת". במסגרת קמפיין זה, הוחלט להוריד את גיל הגיוס המינימלי ל-12 בלבד, בטענה הרשמית כי קיים "ביקוש גבוה" מצד בני נוער וילדים לקחת חלק במאמץ המלחמתי.

רחים נאדאלי, בכיר במשמרות המהפכה בטהראן, אישר בטלוויזיה הממלכתית כי ילדים בגילאי 12–13 יוכלו כעת להירשם לסייע לכוחות הביטחון ולמיליציית הבסיג'.

תושבים בטהראן מדווחים על מציאות מטרידה ברחובות העיר. לדבריהם, נערים בבגדים אזרחיים, חמושים בתתי-מקלע מסוג עוזי או בקלצ'ניקובים, מאיישים מחסומים מאולתרים ועורכים חיפושים ברכבים.

תושב מקומי העיד כי הנערים הבלתי מיומנים צועקים פקודות על אזרחים ואף יורים יריות אזהרה באוויר באופן קבוע. בנוסף למחסומים, הקטינים מגויסים למשימות של איסוף נתונים ביטחוניים, סיורים מבצעיים ולוגיסטיקה.

בעוד שהמשטר מציג את המהלך כהתנדבות נלהבת, הערכות גורסות כי הסיבה האמיתית היא מחסור חמור בכוח אדם שנוצר בעקבות המלחמה והתקיפות הכבדות על מתקני המשטר.

במקביל, דווח כי ישראל שמה לה למטרה להחליש את כוחות ביטחון הפנים של כדי להניח תשתית להתקוממות אזרחית, כאשר מחסומים של הבסיג' הפכו למטרות לתקיפות באמצעות נחילי כטב"מים.

ההחלטה לגייס ילדים לתפקידים צבאיים עומדת בסתירה מוחלטת לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד, עליה איראן חתומה, האוסרת על שימוש בילדים בפעילות צבאית. ארגוני זכויות אדם מזהירים מפני הסכנה המיידית לחיי הקטינים, במיוחד לאור ההיסטוריה המדממת של המשטר: לפי הדיווחים, כוחות הביטחון האיראניים הרגו יותר מ-200 ילדים במהלך גל המחאות שפרץ בתחילת שנת 2026.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

