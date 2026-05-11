אחרי שנים של שתיקה: טסלה חושפת רמז ראשון לרודסטר החדשה

טסלה רודסטר ( צילום: טסלה )

חברת טסלה הגישה לאחרונה בקשה לרישום סימן מסחרי על סמל חדש עבור דור ההמשך של ה"רודסטר" (Roadster), מכונית הספורט החשמלית המדוברת שלה. הסמל החדש מתאפיין בעיצוב של מגן משושה המצביע כלפי מטה, וכולל ארבעה קווים אנכיים בבסיסו. בחלקו העליון מופיעה המילה "Roadster" בגופן עתידני, חלק וייחודי - בשונה מכל שפה עיצובית אחרת שבה טסלה משתמשת כיום. הבקשה, שהוגשה בסוף חודש אפריל האחרון, מציינת כי הלוגו ישמש עבור כלי רכב חשמליים, כמו גם לסוללות, ציוד טעינה ופרטי לבוש.

הסמל החדש שעליו הגישה החברה בקשה ( צילום: טסלה )

צעד זה מגיע לאחר שתי בקשות רישום נוספות שהוגשו בחודש פברואר: האחת כללה את הכיתוב "Roadster" באותו גופן מתקדם, והשנייה הציגה צללית מעוצבת של מכונית ספורט נמוכה, אשר נראית כמחקה את קווי המתאר של אב-הטיפוס שהוצג אי שם בשנת 2017. סממנים אלו בהחלט עשויים להעיד על חשיפה קרבה, אך כשמדובר בטסלה, קשה לדעת בוודאות. בחודש מרץ האחרון צייץ מנכ"ל החברה, אילון מאסק, ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר) כי חשיפת הרודסטר החדשה תתרחש "כנראה בסוף אפריל". כעת אנחנו כבר עמוק בתוך חודש מאי, ועדיין אין זכר למכונית. מדובר בחוליה נוספת בשרשרת ארוכה של תאריכי יעד שהוחמצו; במקור, הרודסטר הייתה אמורה להיכנס לייצור בשנת 2020, ומאז הובטח כמעט מדי שנה כי היא "תגיע בקרוב". בנובמבר שעבר אפילו טען מאסק שהחשיפה תתקיים ב-1 באפריל, אם כי ייתכן שזו הייתה פשוט בדיחה לא מוצלחת של אחד באפריל.

אם וכאשר הדור השני של הרודסטר אכן ייחשף בתצורת הייצור הסופית שלו, עדיין לא ברור עד כמה הוא יהיה שונה מהגרסה שהוצגה לפני כמעט עשור. באותה עת, טען מאסק שלרכב תהיה מהירות מרבית של מעל ל-400 קמ"ש, זינוק ל-160 קמ"ש ב-4.2 שניות, טווח נסיעה אדיר של כ-1,000 ק"מ בין טעינות, ומחיר התחלתי של 200,000 דולר.

מאז, ההבטחות של מאסק רק הפכו לפרועות ושאפתניות יותר: הוא הצהיר שהמכונית תוכל לזנק מ-0 ל-96 קמ"ש בפחות משנייה אחת, וכי תוצע לה "חבילת SpaceX" הכוללת עשרה מאיצי רקטות זעירים שיחוברו לרכב – שלטענתו אולי אפילו יאפשרו למכונית לרחף. לנו נותר רק לחכות ולראות כמה מההבטחות הדמיוניות האלו אכן יתממשו, אם המכונית אי פעם תוצג רשמית ותעלה על הכביש.