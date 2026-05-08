כיכר השבת
מעבר לפסי הייצור

"שוברי שיאים" | הרובוטים האנושיים של סין בדרך להפוך למכרה זהב

השקעות שוברות שיאים, קפיצה חדה במכירות ומעבר מהמעבדה לפסי הייצור: סין מסתמנת כמובילה עולמית בדור הבא של האוטומציה - אך הדרך עדיין רצופה אתגרים (טכנולוגיה)

רובוטים אנושיים באחד ממפעלי הייצור של חברת הרכב זיקר בסין (צילום: רשתות חברתיות)

שוק הרובוטים האנושיים (Humanoid Robots) ב צובר תאוצה מהירה, ומסתמן כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של ה הסינית בשנים הקרובות. לפי הערכות של בנק ההשקעות מורגן סטנלי, המדינה עשויה לשחזר בתחום זה את ההצלחה שהשיגה בשוק הרכב החשמלי - ולהגדיל את חלקה בתעשייה הגלובלית מ־15% כיום ל־16.5% עד 2030.

ההשוואה לרכבים חשמליים אינה מקרית: גם כאן מדובר בשילוב של מדיניות ממשלתית אגרסיבית, השקעות הון משמעותיות ושרשרת אספקה מתקדמת. מאז תחילת 2026, היקף ההשקעות הגלובליות ברובוטים אנושיים כבר חצה את סך ההשקעות של כל שנת 2025 - כאשר חברות סיניות מושכות כ־46% מההון.

מנוע ייצוא בצמיחה מהירה

נתוני הסחר האחרונים ממחישים את המגמה: יצוא הרובוטים של סין הגיע ל־11.32 מיליארד יואן (1 שקל שווה כיום כ-2.3 יואן סיני) ברבעון הראשון של 2026 בלבד, עם משלוחים ל־148 מדינות ואזורים. יצוא הרובוטים התעשייתיים זינק ב־42% והסתכם ב־3.16 מיליארד יואן, בעוד רובוטים לניקיון הובילו את השוק עם 7.75 מיליארד יואן.

לראשונה, סין הפכה ליצואנית נטו של רובוטים תעשייתיים - נקודת מפנה שמעידה על שינוי מבני בתעשייה.

במקביל, התחזיות מצביעות על האצה דרמטית: מורגן סטנלי הכפיל את תחזית המכירות לרובוטים אנושיים בסין ל־28 אלף יחידות בשנת 2026, לעומת כ־14 אלף ב־2025. חברת המחקר TrendForce מעריכה כי היקף המשלוחים העולמי יחצה השנה את רף 50 אלף היחידות - זינוק של יותר מ־700% בתוך שנה.

מהמעבדה לפסי הייצור

הטכנולוגיה כבר אינה מוגבלת להדגמות. באפריל האחרון ביצעו רובוטים מדגם G2 של חברת AgiBot משמרת מלאה של שמונה שעות בקו ייצור טאבלטים בעיר נאנצ'אנג, כולל פעולות מדויקות ולא רק משימות פיזיות פשוטות. החברה מתכננת להרחיב את הפריסה לכ־100 יחידות כבר ברבעון השלישי.

גם שרשרת האספקה של תעשיית הסמארטפונים עוברת התאמה לעידן הרובוטי. חברת UBTech החלה בייצור המוני של דגם Walker S2 עם הזמנות בהיקף של יותר מ־800 מיליון יואן. במקביל, Lingyi iTech מקימה מפעל חדש עם יעד לייצור של 10,000 רובוטים עד סוף 2026 - והתרחבות ל־500 אלף עד סוף העשור.

אפילו פוקסקון, אחת מיצרניות האלקטרוניקה הגדולות בעולם, מתכננת קווי ייצור לרובוטים אנושיים בווייטנאם - עדות להתרחבות הגלובלית של התחום.

אתגרים בדרך למהפכה

למרות ההתקדמות המרשימה, הענף עדיין מתמודד עם חסמים משמעותיים. סקר של מורגן סטנלי מצא כי רק 23% מהחברות מרוצות מהביצועים הנוכחיים של הרובוטים, כאשר אחת הבעיות המרכזיות היא חיי סוללה קצרים - כ־שעתיים בלבד בממוצע.

בנוסף, התחרות הפנימית צפויה להתגבר: יותר מ־150 חברות פועלות כיום בתחום בסין, וההערכות הן כי השוק יעבור תהליך קונסולידציה מהיר.

עם זאת, ירידת מחירים צפויה - כ־16% בעלויות הרכיבים כבר השנה - לצד השקעות מאסיביות, עשויות לחזק עוד יותר את היתרון הסיני. מדינות כמו ארה"ב, יפן ודרום קוריאה יידרשו להאיץ את המאמצים כדי להדביק את הפער.

סיןכלכלהטכנולוגיההשקעותרובוט אנושי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

