הרשויות פתחו בחקירה לעיני הנוסעים ההמומים: המטוס התנגש בשרוול במהלך החנייה ומעך אותו | צפו אירוע חריג: כאשר מטוס איירבוס של חברת China Eastern Airlines התנגש בשרוול במהלך הטקסי לעמדה לאחר הנחיתה בנמל התעופה שנגחאי הונגצ׳יאו | נוסעים שהיו על המטוס דיווחו כי שמעו שתי פגיעות במהלך האירוע, כאשר לאחר מכן המטוס נותר על הרחבה למשך כ-30 דקות לפני ירידת הנוסעים מהצד הנגדי (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 13:29