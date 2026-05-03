תקרית חריגה אירעה אמש (שבת) בנמל התעופה שנגחאי הונגצ׳יאו (SHA), כאשר מטוס איירבוס A350-941 (B-324W) של חברת China Eastern Airlines התנגש בשרוול במהלך הטקסי לעמדה לאחר נחיתה.
האירוע התרחש בסביבות שעות הצהריים, לאחר שטיסה MU5406 הגיעה מצ׳נגדו (CTU). לפי דיווחים, במהלך הטקסי במהירות נמוכה לעמדת החניה, המטוס פגע בשרוול, מה שגרם לנזק משמעותי בכנף השמאלית ובחיפוי המנוע, וכן לנזק מבני לשרוול עצמו.
נוסעים שהיו על המטוס דיווחו כי שמעו שתי פגיעות במהלך האירוע, כאשר לאחר מכן המטוס נותר על הרחבה למשך כ-30 דקות לפני ירידת הנוסעים מהצד הנגדי. לפי מידע ראשוני, לא דווח על נפגעים.
חברת China Eastern מסרה כי מדובר בתקלה מכנית שאירעה במהלך ההסעה, וכי צוות המטוס פעל בהתאם לנהלים. המטוס קורקע לצורך בדיקות, והרשויות בסין פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע.
