הרשויות פתחו בחקירה

לעיני הנוסעים ההמומים: המטוס התנגש בשרוול במהלך החנייה ומעך אותו | צפו 

אירוע חריג: כאשר מטוס איירבוס של חברת China Eastern Airlines התנגש בשרוול במהלך הטקסי לעמדה לאחר הנחיתה בנמל התעופה שנגחאי הונגצ׳יאו | נוסעים שהיו על המטוס דיווחו כי שמעו שתי פגיעות במהלך האירוע, כאשר לאחר מכן המטוס נותר על הרחבה למשך כ-30 דקות לפני ירידת הנוסעים מהצד הנגדי (תעופה)

המטוס מרסק את השרוול| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

תקרית חריגה אירעה אמש (שבת) בנמל התעופה שנגחאי הונגצ׳יאו (SHA), כאשר מטוס איירבוס A350-941 (B-324W) של חברת China Eastern Airlines התנגש בשרוול במהלך הטקסי לעמדה לאחר נחיתה.

האירוע התרחש בסביבות שעות הצהריים, לאחר שטיסה MU5406 הגיעה מצ׳נגדו (CTU). לפי דיווחים, במהלך הטקסי במהירות נמוכה לעמדת החניה, המטוס פגע בשרוול, מה שגרם לנזק משמעותי בכנף השמאלית ובחיפוי המנוע, וכן לנזק מבני לשרוול עצמו.

המטוס מתנגש בשרוול - כפי שנראה ממצלמות המטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
המטוס מרסק את השרוול| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

נוסעים שהיו על המטוס דיווחו כי שמעו שתי פגיעות במהלך האירוע, כאשר לאחר מכן המטוס נותר על הרחבה למשך כ-30 דקות לפני ירידת הנוסעים מהצד הנגדי. לפי מידע ראשוני, לא דווח על נפגעים.

חברת China Eastern מסרה כי מדובר בתקלה מכנית שאירעה במהלך ההסעה, וכי צוות המטוס פעל בהתאם לנהלים. המטוס קורקע לצורך בדיקות, והרשויות ב פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

