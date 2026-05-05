כיכר השבת
משאל עם בדרך

5 מיליון תושבים יחליפו מדינה? המחוז העשיר בנפט מזעזע את אמריקה 

קבוצה באלברטה אספה 302 אלף חתימות למשאל עם על פרישה מקנדה | המחוז מייצר חלק ניכר מהנפט והגז הקנדי | משאל עם צפוי באוקטובר (בעולם)

נוף באלברטה, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

קבוצת “השאירו את אלברטה חופשייה” הודיעה כי הצליחה לאסוף ולהגיש כמעט 302 אלף חתימות במסגרת יוזמה לקיום משאל עם על פרישת מחוז אלברטה מקנדה, כאשר הדרישה הרשמית הייתה לכ-178 אלף חתימות בלבד.

אלברטה היא אחת מפרובינציות קנדה הגובלת בארצות הברית, בה מתגוררים כ-5 מיליון תושבים. כלכלת קנדה זקוקה לאלברטה במידה ניכרת, שכן בשטחי הפרובינציה נמצאים מאגרי נפט גולמי וגז טבעי, והיא המפיקה הגדולה ביותר של נפט וגז טבעי בקנדה.

מנהיג הקבוצה שהשיג את ההסכמה לבצע משאל עם על פרישת המחוז, מיץ’ סילבסטר, מסר עם הגשת החתימות לרשות הבחירות באדמונטון כי “זהו יום היסטורי בהיסטוריה של אלברטה". הוא הוסיף כי "זה הצעד הראשון לשלב הבא”.

על פי דיווח ב'פוקס ניוז', במקרה שהיוזמה תאושר, משאל עם בנושא עשוי להתקיים כבר באוקטובר, בהתאם לעמדת ראשת ממשלת אלברטה דניאלה סמית’. סמית' אמרה בעבר כי היא אישית אינה תומכת בפרישה מקנדה, אך מתחה ביקורת על מדיניות הממשלה הפדרלית שלטענתה פוגעת ב המקומית ובתעשיית הנפט של המחוז.

פרופסור למדעי המדינה דניאל בלאנד מאוניברסיטת מקגיל אמר ל'פוקס' כי ראש הממשלה הקנדי מארק קרני עדיין נהנה מפופולריות גם באלברטה, וכי הדרישה לפרישה נובעת מטענות ותיקות על יחס לא הוגן מצד הממשלה הפדרלית, בעיקר בתחומי כלכלה ואנרגיה.

לפי הדיווח, גם אם יתקבל רוב בעד פרישה במשאל עם, המהלך לא יביא לעצמאות אוטומטית, אלא יוביל למו״מ מול הממשלה הפדרלית בקנדה.

כלכלהקנדהגזנפטעצמאות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר