קבוצת “השאירו את אלברטה חופשייה” הודיעה כי הצליחה לאסוף ולהגיש כמעט 302 אלף חתימות במסגרת יוזמה לקיום משאל עם על פרישת מחוז אלברטה מקנדה, כאשר הדרישה הרשמית הייתה לכ-178 אלף חתימות בלבד.

אלברטה היא אחת מפרובינציות קנדה הגובלת בארצות הברית, בה מתגוררים כ-5 מיליון תושבים. כלכלת קנדה זקוקה לאלברטה במידה ניכרת, שכן בשטחי הפרובינציה נמצאים מאגרי נפט גולמי וגז טבעי, והיא המפיקה הגדולה ביותר של נפט וגז טבעי בקנדה.

מנהיג הקבוצה שהשיג את ההסכמה לבצע משאל עם על פרישת המחוז, מיץ’ סילבסטר, מסר עם הגשת החתימות לרשות הבחירות באדמונטון כי “זהו יום היסטורי בהיסטוריה של אלברטה". הוא הוסיף כי "זה הצעד הראשון לשלב הבא”.

על פי דיווח ב'פוקס ניוז', במקרה שהיוזמה תאושר, משאל עם בנושא עשוי להתקיים כבר באוקטובר, בהתאם לעמדת ראשת ממשלת אלברטה דניאלה סמית’. סמית' אמרה בעבר כי היא אישית אינה תומכת בפרישה מקנדה, אך מתחה ביקורת על מדיניות הממשלה הפדרלית שלטענתה פוגעת בכלכלה המקומית ובתעשיית הנפט של המחוז.

פרופסור למדעי המדינה דניאל בלאנד מאוניברסיטת מקגיל אמר ל'פוקס' כי ראש הממשלה הקנדי מארק קרני עדיין נהנה מפופולריות גם באלברטה, וכי הדרישה לפרישה נובעת מטענות ותיקות על יחס לא הוגן מצד הממשלה הפדרלית, בעיקר בתחומי כלכלה ואנרגיה.

לפי הדיווח, גם אם יתקבל רוב בעד פרישה במשאל עם, המהלך לא יביא לעצמאות אוטומטית, אלא יוביל למו״מ מול הממשלה הפדרלית בקנדה.