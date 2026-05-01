לילה אחד בסוף מרץ הספיק כדי לערער את אחד התחומים המבטיחים ביותר בתחבורה החכמה בסין. יותר מ-100 מוניות אוטונומיות של שירות Apollo Go מבית באידו נעצרו בפתאומיות ברחבי העיר ווהאן, בעקבות תקלה במערכת התקשורת עם שרתי החברה.

הרכבים, שפועלים ללא נהג אנושי, קפאו באמצע נסיעה - חלקם אף בנתיבים מהירים - וגרמו לשיבושי תנועה חמורים ולמצבים מסוכנים. תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות בסין הראו נוסעים לכודים בתוך הרכב כאשר סביבם חולפות משאיות במהירות גבוהה, לצד דיווחים על תאונות קלות בעקבות עצירות פתאומיות.

לפי דיווחים מקומיים, חלק מהנוסעים חששו לצאת מהרכב בשל הסיכון בכביש ונאלצו להזעיק את המשטרה. הרשויות אישרו כי מדובר בכשל מערכתי, אך לא פירטו את מקורו. בבאידו ייחסו את האירוע לבעיות תקשורת, אך לא סיפקו הסבר מלא.

התגובה הרגולטורית לא איחרה להגיע. שלושה גופי ממשל, בהם משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע, הורו לעצור זמנית את הענקת הרישיונות החדשים לרכבים אוטונומיים. המשמעות: חברות לא יוכלו להרחיב צי רכבים, להשיק שירותים חדשים או להיכנס לערים נוספות - עד להודעה חדשה.

במקביל, הרשויות דרשו מכל החברות לבצע בדיקות בטיחות מקיפות והדגישו דרישה קריטית חדשה: כלי רכב אוטונומיים חייבים להיות מסוגלים להשלים נסיעה או לעצור בבטחה גם במקרה של ניתוק מהענן. הדרישה הזו צפויה להפוך לחובה רשמית במסגרת תקנות לאומיות שייכנסו לתוקף ביולי 2027.

גם השוק לא נותר אדיש. מניית באידו ירדה בכ-4% במסחר בהונג קונג, בעוד מתחרות כמו Pony.ai ו-WeRide רשמו ירידות חדות אף יותר. למרות זאת, החברות הדגישו כי פעילותן נמשכת כרגיל והן ממשיכות להתרחב לשווקים בינלאומיים.