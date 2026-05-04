הרובוט של Unitree ( צילום: Unitree Technology )

חברת הרובוטיקה הסינית Unitree ממשיכה לטלטל את שוק הרובוטים ההומנואידיים, כעת עם השקה של פלטפורמה דו־זרועית חדשה במחיר התחלתי של 26,900 יואן (כ־4,290 דולר) בלבד - רף תמחור נמוך באופן דרמטי בהשוואה למערכות דומות, שמחירן מגיע לעיתים לעשרות אלפי דולרים.

המערכת החדשה, המשתייכת לסדרת R1, מוצעת בארבע תצורות שונות: R1-A5, R1-A7, R1-A5-D ו־R1-A7-D. המשתמשים יכולים לבחור בין זרועות בעלות חמש או שבע דרגות חופש, וכן בין בסיס נייח שולחני לבין פלטפורמה ניידת על גלגלים, המסוגלת לנוע בסביבות פנים. בסך הכול, מספר דרגות החופש נע בין 15 ל־31, בהתאם לתצורה ולאביזרי הקצה הכוללים תפסנים דו־אצבעיים או ידיים בעלות חמש אצבעות. הדגמים הנייחים שוקלים בין 11 ל־13 קילוגרמים, בעוד הגרסאות הניידות מגיעות ל־30–32 קילוגרמים וגובהן עד כ־1.32 מטר. יחידת העיבוד הסטנדרטית מספקת כ־10 TOPS באמצעות מעבד שמונה ליבות, עם אפשרות לשדרוג למודול Nvidia Jetson Orin המגיע ל־40 עד 100 TOPS - מה שמאפשר הרצת יישומי בינה מלאכותית מתקדמים. החברה מציינת דיוק של כ־0.1 מ״מ בקצה האחיזה, נתון המתאים למשימות הרכבה מדויקות.

לצד ההשקה, Unitree פרסמה גם סרטונים ויראליים של הרובוט ההומנואידי G1, כשהוא מצויד בגלגיליות ואף מחליק על הקרח. בתיעוד נראה הרובוט מבצע סיבובי 360 מעלות, ספינים על רגל אחת ואף קפיצות קדימה - תוך שמירה על יציבות מרשימה. הפלטפורמה מבוססת על מערכת תנועה היברידית, המשלבת גלגלים ורגליים, וממשיכה את קו הפיתוח של דגם G1-D שהוצג בסוף 2025 לצורכי איסוף נתונים ואימון מודלים.

המהלך מגיע על רקע תוכניותיה של Unitree להנפקה לפי שווי של כ־580 מיליון דולר, וליעד שאפתני של משלוח 20 אלף יחידות הומנואידיות במהלך 2026. במקביל, החברה החלה למכור את דגמי ה־R1 גם מחוץ לסין דרך פלטפורמת AliExpress, עם זמינות בשווקים כמו צפון אמריקה, אירופה, יפן וסינגפור.

עם תחרות גוברת מצד חברות כמו AgiBot, נראה כי Unitree מהמרת על אסטרטגיית מחיר אגרסיבית כדי לבסס את עצמה כספקית החומרה המובילה בעידן ה־AI הפיזי.