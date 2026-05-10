פרקליטות פריז הודיעה על פתיחת חקירה פלילית רשמית נגד אילון מאסק, חברת X (לשעבר טוויטר) ובכירים נוספים, בחשד לשורה של עבירות חמורות הקשורות לפעילות הפלטפורמה. החקירה, שנפתחה רשמית ב-6 במאי, מסמנת הסלמה משמעותית לעומת הבדיקה המקדמית שהתנהלה מאז תחילת 2025.

במסגרת ההליך מונה שופט-חוקר, בעל סמכויות רחבות לאיסוף ראיות ולהגשת כתבי אישום. בין החשדות הנבחנים: סיוע להפצת חומרי התעללות בקטינים, יצירת דיפ־פייקים ללא הסכמה, הכחשת פשעים נגד האנושות כדוגמת השואה, וכן מניפולציה של מערכות עיבוד נתונים כחלק מפעילות מאורגנת.

מהזימון להסלמה

החקירה מגיעה לאחר חודשים של מתיחות גוברת בין הרשויות בצרפת לבין הנהלת X. בפברואר 2026 פשטו חוקרים על משרדי החברה בצרפת, ומאסק יחד עם מנכ"לית החברה לשעבר, לינדה יאקרינו, זומנו לחקירה וולונטרית שנקבעה ל-20 באפריל. השניים נחשבים לגורמים האחראים לניהול החברה בתקופה הנבדקת - יאקרינו כיהנה כמנכ"לית בין מאי 2023 ליולי 2025.

מאסק לא התייצב לזימון, אך בפרקליטות הבהירו כי היעדרותו אינה מעכבת את ההליך. חבר הפרלמנט הצרפתי ארתור דלפורט הגדיר את המקרה "מורכב ורגיש", והדגיש כי אי ההתייצבות "אינה מהווה מכשול להמשך החקירה". חבר פרלמנט נוסף, אריק בותורל, ממגישי התלונה המקורית, ציין כי ההתפתחות האחרונה "מעידה שיש בסיס להעמדה לדין".

התרחבות החקירה וחיכוך בינלאומי

שורשי הפרשה בינואר 2025, אז העלו מחוקקים בצרפת חששות כי האלגוריתם של X שימש להשפעה על השיח הפוליטי במדינה. בנובמבר 2025 הורחבה החקירה בעקבות תכנים שיצר הצ'אטבוט Grok - מבית xAI של מאסק - שכללו הכחשת שואה בצרפתית, עבירה פלילית לפי החוק הצרפתי.

בתחילת 2026 נוספו תלונות חמורות נוספות, בהן שימוש לכאורה ב-Grok ליצירת דיפ־פייקים בעלי תוכן פסול ללא הסכמה, כולל של קטינים. X דחתה את ההאשמות וטענה כי מדובר בחקירה "מוטה פוליטית" המאיימת על חופש הביטוי.

במקביל, עדכנה פרקליטות פריז בחודש מרץ את משרד המשפטים האמריקאי ואת רשות ניירות הערך (SEC), והעלתה חשד כי פרשת הדיפ־פייקים "תוזמנה במכוון" כדי להעלות את שווי X ו-xAI לקראת הנפקה מתוכננת ביוני 2026 של ישות משולבת עם SpaceX. לפי דיווחים, משרד המשפטים האמריקאי סירב לשתף פעולה עם הבקשה הצרפתית.

החקירה נגד X מצטרפת לשורת מהלכים שמובילה פרקליטות פריז נגד ענקיות טכנולוגיה, כחלק ממאמץ להחיל אכיפה מחמירה יותר על פלטפורמות דיגיטליות הפועלות בשוק הצרפתי.