טסלה מאיצה את הפיתוח של רכב העל שלה - וקובעת מועד השקה 

טסלה רודסטאר ( צילום: טסלה )

שמונה שנים אחרי שהוצגה לראשונה והפכה לאגדה מוטורית שטרם התממשה, טסלה חוזרת לרודסטר - מכונית הספורט החשמלית שנועדה להוכיח שאין גבול למה שהנעה חשמלית מסוגלת לעשות.

בימים האחרונים פרסמה החברה שלוש משרות חדשות הקשורות ישירות לפרויקט: מנהל תוכנית טכנית לייצור סוללות, מהנדס ייצור ומהנדס מערכות ראייה ממוחשבת. המשרות ממוקמות במפעלי החברה בפרימונט ובמרכז הפיתוח שבפאלו אלטו, ומעידות על שלב חדש בתהליך ההכנה לקראת הייצור. אילון מאסק הכריז בנובמבר האחרון כי החשיפה הרשמית של הרודסטר תתקיים ב־1 באפריל 2026, במהלך כנס בעלי המניות. “יש לי קצת מרחב תמרון,” התלוצץ מאסק, “כי אם משהו ישתבש - תמיד אפשר לומר שזו הייתה מתיחה של אחד באפריל.” עם זאת, את האירוע עצמו הגדיר כ”ההשקה הבלתי נשכחת ביותר של טסלה”. מאסק רמז בעבר כי הרודסטר תכלול “מאפיינים בלתי צפויים” - בין היתר יישום טכנולוגיות הלקוחות מחברת ספייס־אקס. הוא אף רמז כבר בפודקאסט עם ג’ו רוגן כי ייתכן והרכב “ירחף קצרות מעל הקרקע”, תוך שימוש בדחפי אוויר קטנים.

טסלה רודסטאר בתערוכת רכב ( צילום: צילום מסך מרשתות חברתיות )

הדור החדש של הרודסטר צפוי להציע ביצועים חסרי תקדים: האצה מ־0 ל־100 קמ״ש בפחות מ־2 שניות, מהירות מרבית מעל 400 קמ״ש, וטווח נסיעה של יותר מ־1,000 קילומטרים בין טעינות - הודות לסוללה בקיבולת אדירה של 200 קוט״ש. מחיר הבסיס הצפוי: כ־200 אלף דולר לפני מיסים, כאשר מהדורת המייסדים היוקרתית תעלה כרבע מיליון.

מאז 2017 צברה טסלה מאות הזמנות מוקדמות, כולל מלקוחות מוכרים בקהילת הטכנולוגיה, אך ההתעכבות הממושכת הובילה גם לביטולים. על פי הערכות, הייצור הסדרתי עשוי להתחיל רק בשנים 2027–2028.

אם הבטחות הביצועים יתממשו, הרודסטר החדשה עשויה להשיב לטסלה את ההילה החלוצית שאפיינה אותה בתחילת דרכה - ולהגדיר מחדש מהי “מכונית-על” בעידן החשמלי.