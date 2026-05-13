משתמשים נוטשים והורדות צונחות

גרוק של מאסק בנפילה חופשית: ירידה של 60% בהשוואה למתחרים

הצ'אטבוט של אילון מאסק מאבד גובה בשוק הבינה המלאכותית הצפוף, בעוד ההורדות צונחות, המשתמשים נטשים והמתחרות ממשיכות לצמוח

גרוק של אילון מאסק (צילום: Shutterstock)

צ'אטבוט הבינה המלאכותית גרוק של אילון מאסק מאבד גובה בשוק הבינה המלאכותית הגנרטיבית ההולך וצפוף. נתוני חברת הניתוח AppMagic מראים שהורדות האפליקציה החודשיות של גרוק צנחו לכ-8.3 מיליון בחודש אפריל, לעומת יותר מ-20 מיליון בחודש ינואר - ירידה של כמעט 60%. הנפילה מתרחשת במקביל ליציאה רחבה של משתמשים: לפי נתוני Similarweb שדווחו ב-Forbes, מספר המשתמשים הפעילים היומיים הממוצע של גרוק באפליקציות הנייד ירד מ-13.9 מיליון במרץ ל-12.2 מיליון באפריל ברחבי העולם - ירידה של 12.5% בחודש.

מהמקום השני למקום החמישי

גרוק נכנס לשנת 2026 כאפליקציית הצ'אטבוט השנייה בפופולריותה בעולם, רק מאחורי ChatGPT של OpenAI. עד אפריל, הוא גלש למקום החמישי, כאשר Claude, ג'מיני ו-DeepSeek עקפו אותו. גם תנועת האתר מספרת סיפור דומה: מספר הביקורים היומיים באתר של גרוק ירד מ-10.5 מיליון במרץ ל-9.3 מיליון באפריל ברחבי העולם.

האימוץ בקרב משתמשים משלמים נותר זניח. סקר שכלל יותר מ-260,000 אמריקאים שנערך על ידי חברת המחקר Recon Analytics מצא שרק 0.174% מהנשאלים שילמו עבור גרוק ברבעון השני של 2026, כמעט זהה ל-0.173% שנה קודם לכן. לעומת זאת, יותר מ-6% דיווחו ששילמו עבור ChatGPT. העיתון The Wall Street Journal, שדיווח לראשונה על הנתונים המשולבים, ציין שהצמיחה הצרכנית והארגונית של גרוק האטה אפילו כאשר חברת האם SpaceX חתמה בתחילת מאי על עסקה להשכרת כל קיבולת המחשוב במרכז הנתונים Colossus 1 שלה ליריבה Anthropic.

המתחרות מאיצות

בעוד גרוק עומד במקום, המתחרות זינקו קדימה. הביקורים באתר של ג'מיני צמחו ב-575% לעומת אותה תקופה אשתקד, ושל Claude זינקו ב-761%, על פי נתוני Similarweb. לפי StatCounter, ChatGPT החזיק בכ-77% משוק הצ'אטבוט העולמי של הבינה המלאכותית בתנועת האתר באפריל 2026, כאשר ג'מיני עמד על 9% ו-Perplexity על כמעט 8%. Claude היה הצ'אטבוט עם הצמיחה המהירה ביותר במשתמשים רבעוניים באפריל, עם 14%, ואחריו ג'מיני עם 12%.

חומות תשלום ועודף קיבולת

מספר גורמים נראים כמושכים את גרוק כלפי מטה. במרץ, xAI סיימה את הגישה החינמית לכלי יצירת התמונות שלה Grok Imagine, והציבה אותו מאחורי חומת תשלום של SuperGrok שעולה 30 דולר לחודש. עדכון אפליקציה באפריל הגביל עוד יותר את השימוש ברמה החינמית, תוך האטה של פיצ'רים מתקדמים ללא תקשורת ברורה עם המשתמשים. חוסר שביעות הרצון היה גלוי ב-Reddit, שם מנויים התלוננו שגם המגבלות ברמות המשלמות התהדקו.

אולי האינדיקטור הכי מעיד על תת-השימוש בגרוק הוא עסקת SpaceX-Anthropic עצמה. כפי ש-Fast Company ציין, המודלים של xAI משמשים לכאורה בתדירות נמוכה כל כך ביחס למתחרים, עד שהחברה יכולה להשכיר את הקיבולת של מרכז נתונים "קולוסלי" שלם - יותר מ-300 מגה-וואט ויותר מ-220,000 יחידות GPU של Nvidia - למתחרה ישירה.

טכנולוגיהאילון מאסקבינה מלאכותיתגרוק AI

