אנדרואיד אוטו החדש: מה מחכה ל-250 מיליון נהגים בשדרוג הקרוב

גוגל חשפה שורה של עדכונים משמעותיים לפלטפורמת Android Auto במסגרת אירוע The Android Show: I/O Edition, עם דגש על חוויית נהיגה חכמה, אינטואיטיבית ומבוססת בינה מלאכותית. העדכונים, שיחלו להגיע בהדרגה במהלך 2026, מיועדים ליותר מ־250 מיליון כלי רכב תומכים ברחבי העולם - ומהווים את אחד השדרוגים הגדולים ביותר בתולדות המערכת.

במרכז החידושים עומדת מערכת ניווט חדשה בשם "Immersive Navigation", שמביאה מפות תלת־ממד מפורטות במיוחד אל מסך הרכב. המערכת מציגה מבנים, גשרים ותוואי שטח באופן מציאותי, תוך הדגשת נתיבים, רמזורים ותמרורים - במטרה להקל על הנהג בקבלת החלטות בזמן אמת. ברכבים הכוללים Google Built-In, מתווספת גם יכולת "Live Lane Guidance", המשתמשת במצלמות הרכב כדי לספק הכוונה חיה במעברי נתיבים וביציאות.

במקביל, גוגל משיקה עיצוב חדש המבוסס על Material 3 Expressive, עם טיפוגרפיה מודגשת, אנימציות חלקות והתאמה דינמית לכל סוגי המסכים - כולל מסכים רחבים במיוחד או בתצורות לא שגרתיות. מסך הבית מקבל גם ווידג'טים מותאמים אישית, שיאפשרו גישה מהירה לאנשי קשר, מזג אוויר ואפילו שליטה בהתקנים כמו דלתות מוסך.

בתחום הבידור, Android Auto עושה צעד משמעותי קדימה עם תמיכה בהזרמת וידאו באיכות Full HD ובקצב של 60 פריימים לשנייה - כאשר הרכב חונה בלבד. בין האפליקציות הנתמכות: YouTube, עם מעבר אוטומטי למצב שמע בלבד בעת תחילת נסיעה. בנוסף, תמיכה ב־Dolby Atmos תאפשר חוויית שמע מרחבית מתקדמת ברכבים ואפליקציות תומכות.

המרכיב המרכזי בשדרוג הוא שילובו של Gemini - מודל הבינה המלאכותית של גוגל - שמרחיב משמעותית את יכולות העוזר הקולי ברכב. פיצ'ר חדש בשם "Magic Cue" משתמש בהקשר אישי מהודעות, מיילים ולוח שנה כדי להציע תגובות מוכנות מראש. כך, למשל, אם מתקבלת הודעה עם בקשה לכתובת, המערכת יכולה להציע תשובה מיידית בלחיצה אחת.

Gemini מאפשר גם ביצוע פעולות מורכבות באמצעות קול בלבד, כמו הזמנת אוכל דרך DoorDash תוך כדי נהיגה. ברכבים עם Google Built-In, היכולות מתרחבות עוד יותר - כולל זיהוי נורות אזהרה בלוח המחוונים או הערכה האם חפצים מסוימים ייכנסו לתא המטען.