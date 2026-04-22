'מאמן כושר אישי': הצמיד החדש של גוגל יוצא לדרך - בלי מסך

גוגל מרחיבה את נוכחותה בעולם הטכנולוגיה הלבישה עם Fitbit Air, צמיד כושר חדש שמוותר במכוון על מסך לטובת חוויית ניטור בריאות מינימליסטית. לפי הדלפות, ההשקה צפויה ב‑16 במאי, ממש על סף כנס המפתחים השנתי Google I/O – תזמון שמרמז על חשיפה רשמית על הבמה. המחיר המסתמן עומד על כ‑99 דולר, מה שממקם את Fitbit Air ישירות מול מתחרים כדוגמת Whoop, אך בלי המודל המנויי המחייב שמאפיין את המתחרה.

אחד האספקטים הבולטים ב‑Fitbit Air הוא האסטרטגיה "בלי מסך". במקום שעון או צמיד חכם שמפציץ התראות, גוגל הולכת לכיוון הפוך: חיישנים על היד, הנתונים? באפליקציה. המדליפים מדווחים שהצמיד יציע מעקב אחרי דופק, פעילות, שינה ומדדי התאוששות, כאשר כל ניתוח המידע, הצגת הסטטיסטיקות וההמלצות יתבצעו באפליקציית Fitbit ובאמצעות מערכת ה‑AI של גוגל, Gemini. כך, המכשיר נשאר קטן, קל ונוח ללבישה כל השבוע, והמשתמש משוחרר מ"מסך נוסף על היד".

בגזרת המחיר והמודל העסקי, גוגל מכוונת ישירות ללב השוק. בעוד Whoop מממן את החומרה דרך מנוי חודשי, ההדלפות מצביעות על כך ש‑Fitbit Air יעניק את פונקציות הבסיס - ניטור יומי, נתוני דופק ושינה - ללא חובה במנוי. לצד זאת, גוגל צפויה להציע שכבת שירות בתשלום תחת מותג "Google Health" או במסגרת Fitbit Premium, שתכלול ניתוחים מתקדמים יותר, גישה מלאה למאמן הכושר המונע ב‑Gemini ותוכניות אימון מותאמות אישית. מבחינת צרכנים, המשמעות היא עלות כניסה נמוכה יחסית ויכולת להחליט מאוחר יותר אם להרחיב את החוויה בתשלום.

העיצוב וההתאמה האישית נשענים על שפת העיצוב המוכרת של גוגל. לפי פרסומים לא רשמיים יגיע בשלושה צבעי בסיס: Obsidian (שחור), Lavender (סגלגל) ו‑Berry, כאשר מגוון הרצועות רחב עוד יותר. בין אפשרויות הרצועות ניתן למצוא Performance Loop ספורטיבי, Active Band יומיומי בגדלים שונים, Elevated SoftFlex הרך והאלסטי במיוחד, וכן רצועת Metal Mesh מתכתית אלגנטית – כל אחת זמינה במספר גוונים, לצד גרסאות מתכת בגוון כסף וזהב חמים.

מעבר לחומרה, גוגל רותמת את Gemini כדי להפוך את Fitbit Air ממד צעדים פשוט ל"מאמן דיגיטלי" אישי. שירות האימון החכם של גוגל, שכבר הושק למנויי Fitbit בפרימיום והתרחב למדינות רבות, יודע לנתח מדדים כמו VO2 max, דופק התאוששות ודפוסי שינה, ולהציע תוכניות אימון מותאמות דינמית לביצועים ולמצב הגוף. Fitbit Air נבנה ככל הנראה עם ההנחה שה‑AI הוא מרכז החוויה: הצמיד אוסף, ה‑Gemini מסביר, מתכנן ומעודד.

האסטרטגיה של גוגל מתיישבת עם מגמה רחבה יותר בשוק המלבישים: מצד אחד שעונים חכמים מתנפחים בפיצ'רים ובמחירים, ומצד שני קמים מכשירים "לא נראה לעין" המתמקדים בבריאות, התאוששות ושינה, כמו Whoop ואורָה. Fitbit Air מנסה להציע שילוב של מינימליזם, מחיר נגיש וגב טכנולוגי של ענקית תוכנה, בתקווה למשוך גם ספורטאים רציניים וגם משתמשים שרק רוצים מעקב בריאותי שקט ברקע.

אם גוגל תצליח להוכיח שהשכבה החינמית מספיקה לרוב המשתמשים, ושמאמן ה‑AI באמת מתרגם נתונים יבשים לצעדים פרקטיים בחיי היומיום, Fitbit Air עשוי להפוך לאחד המכשירים המשפיעים בשוק צמידי הכושר ב‑2026. אם לעומת זאת התכונות המשמעותיות ינעלו מאחורי מנוי, או שה‑AI ירגיש גנרי ומרוחק, גוגל תתקשה לשכנע משתמשים לעזוב פלטפורמות ותיקות ומבוססות יותר.