התמונה מוכרת לרבים: גבר בן 35, נקרא לו "השמנמן הסביר", נזכר בערגה בימים שבהם היה עושה 30 שקיבות סמיכה בלי למצמץ. היום, לעומת זאת, אפילו עלייה קלה במדרגות משאירה אותו מתנשף. כשהרופא זורק את המונח "טרום סוכרת", האסימון נופל – הגיע הזמן לשינוי. אבל מאיפה מתחילים? האם לרוץ עד שהברכיים יצעקו "הצילו", או להרים משקולות ולהסתכן בפציעה?

אז אחרי החגים הגיע וכולנו רוצים לחזור לכושר. והפרק במסגרת התוכנית 'תהיה בריא עם מדריך הכושר משה מנס' הגיע לאולפן ישראל דיין, מומחה כושר ויוצר הפודקאסט "בריאות להמונים" כדי לנפץ מיתוסים ולהסביר שכושר הוא לא רק עניין של קוביות בבטן, אלא מערכת הגנה קריטית לחיים.

השאלון הרפואי: מה ששכחתם בטיול השנתי

"עצם זה שבאת – חצי מהבעיה כבר פתורה," אומר דיין. הצעד הראשון שלו הוא לא הליכון, אלא תמונה רפואית מלאה. "אנשים נוטים לשכוח פציעות עבר. מישהו אומר לי 'הכל טוב', ואז נזכר שבגיל 18 הוא פרק כתף בטיול שנתי. אם אני אתן לו לחיצת כתפיים בלי לדעת את זה, זה ייגמר רע." דיין מדגיש כי עבור אנשים עם רקע של סוכרת או בעיות לב, האימון חייב להיות מותאם: מה אוכלים לפני, איך מנטרים דופק, ומתי לעצור.

המיתוס נשבר: למה ריצה לא תעזור לסוכרת כמו משקולות?

אחת התובנות המפתיעות בראיון נוגעת להבדל בין אימוני אירובי (ריצה, שחייה) לאימוני כוח (משקולות, גומיות). "בן אדם טרום-סוכרתי שיעלה ב-10 קילו של מסת שריר עד סוף השנה – הסיכוי שלו להפוך לחולה סוכרת יורד במאות אחוזים," קובע דיין.

למה זה קורה?

השריר כמחסן סוכר: ככל שיש יותר מסת שריר, לגוף יש יותר "מקום" לאחסן ולשרוף גלוקוז בצורה יעילה.

הפנסיה התפקודית: "אני קורא למסת שריר 'פנסיה'. מעל גיל 30 אנחנו מתחילים לאבד שריר באופן טבעי. אימוני כוח הם החיסכון שיאפשר לכם בגיל 70 לרקוד בחתונה של הנכד במקום לשבת בכיסא גלגלים."

שורפים שומן בזמן הפודקאסט?

דיין מפתיע עם עובדה פיזיולוגית: "עכשיו, כשאני יושב איתך ומדבר, אני שורף יותר שומן מאשר בזמן ריצת אינטרוולים בבוקר." בזמן מאמץ עצים (אנאירובי), הגוף משתמש ב"דלק" זמין ומהיר – הסוכר. במצב מנוחה או פעילות מתונה מאוד, הגוף פונה למאגרי השומן. עם זאת, הוא מבהיר: "אין קשר ישיר בין שריפת שומן רגעית לבין ירידה במשקל. ירידה במשקל היא פונקציה של גרעון קלורי מצטבר – בדיוק כמו כלכלה של בית."

"השריר לא יודע לקרוא מספרים"

רבים חוששים מהמשקולות הכבדות בחדר הכושר. דיין מרגיע: "לשריר אין מושג אם הרמת 100 קילו או 20. הוא יודע רק דבר אחד: קשה לו או לא. אם הגעת למצב שקשה לך (קרוב ל'כשל'), השריר יבצע אדפטציה – הוא יבין שהוא צריך להתחזק ולהתייעל לקראת הפעם הבאה."

חמש התנועות שכל אחד חייב להכיר: לפי דיין, כל עולם הכושר מתכנס ל-5-6 תנועות בסיסיות שמחקות את החיים:

סקווט (Squat): היכולת לקום מכיסא.

היכולת לקום מכיסא. דדליפט (Deadlift): להרים משהו מהרצפה.

להרים משהו מהרצפה. לחיצות ומשיכות: לפתוח דלת כבדה או להרים מזוודה לתא עליון.

לפתוח דלת כבדה או להרים מזוודה לתא עליון. מכרעים (Lunges): עלייה במדרגות.

מבחן ה-5 שניות: האם אתם בסיכון?

דיין מציע מבחן פשוט שמשמש רופאים בעולם כדי לנבא משך אשפוז וסיבוכים רפואיים: נסו לקום מהכיסא 5-10 פעמים ברצף, ללא עזרת ידיים, ובמהירות. מי שמתקשה בכך, נמצא בסיכון גבוה יותר לסיבוכים רפואיים עתידיים. "מסת שריר היא ההבדל בין שבר בירך שמדרדר את הבריאות, לבין נפילה שמסתיימת במכה יבשה בלבד."

השורה התחתונה: אל תשתעבדו, פשוט תתחילו

"לא צריך להיות באדי-בילדר ולהתאמן 6 פעמים בשבוע," מסכם דיין. "גם אימון אחד בשבוע, אם הוא נעשה כמו שצריך, משנה את העתיד שלכם. אל תראו באימון עונש. תראו בו השקעה במניה הכי רווחית שיש לכם – הגוף שלכם."

