התפרצות הנגיף הקטלני מתרחבת: חששות גוברים להתפשטות עולמית

המרכז האפריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (Africa CDC) מזהיר כי עשר מדינות באפריקה ניצבות בפני סיכון ממשי להתפשטות נגיף האבולה, על רקע התרחבות ההתפרצות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו (DRC) ובאוגנדה. לפי הנתונים העדכניים, יותר מ-800 מקרים חשודים דווחו עד כה, לצד קרוב ל-190 מקרי מוות.

במסיבת עיתונאים שנערכה לרגל מצב החירום ציין מנכ"ל הארגון, ד"ר ז’אן קסיה, כי המדינות הנמצאות בסיכון כוללות את אנגולה, בורונדי, הרפובליקה המרכז-אפריקאית, רפובליקת קונגו, אתיופיה, קניה, רואנדה, דרום סודן, טנזניה וזמביה. לדבריו, תנועת אוכלוסין חוצת גבולות והיעדר תשתיות רפואיות מספקות מגבירים את החשש מהתפשטות רחבה.

באוגנדה אושרו לאחרונה שלושה מקרים חדשים, בהם נהג שהסיע את החולה הראשון במדינה, עובד מערכת בריאות שנחשף במהלך טיפול, ואישה מקונגו שחצתה את הגבול עם תסמינים קלים והמשיכה לבירה קמפלה. בכך עלה מספר המקרים במדינה לחמישה.

ההתפרצות הנוכחית נגרמת מזן Bundibugyo של נגיף האבולה - זן שלגביו אין כיום חיסון או טיפול מאושר. ההתפרצות הוכרזה לראשונה באמצע מאי במחוז איטורי שבמזרח קונגו, ומאז התפשטה גם למחוזות צפון קיבו ודרום קיבו. ארגון הבריאות העולמי (WHO) הכריז על מצב חירום בריאותי בינלאומי ב-16 במאי, ואילו Africa CDC הגדיר את המצב כ"מצב חירום של ביטחון בריאותי יבשתי" יומיים לאחר מכן.

התגובה הבינלאומית הולכת ומתרחבת: ארצות הברית הטילה מגבלות כניסה על נוסעים שהיו באזורים הנגועים, תוך הפנייתם לשלושה נמלי תעופה מרכזיים וביצוע בדיקות מוגברות. במקביל, הודו והאיחוד האפריקאי הודיעו על דחיית פסגת הודו–אפריקה שתוכננה לסוף מאי, בשל החשש מהתפשטות הנגיף.

במקביל לאיום הבריאותי, גובר גם החשש מהשלכות הומניטריות חמורות. תוכנית המזון העולמית (WFP) הודיעה כי היא מרחיבה את פעילות החירום במזרח קונגו, שם ההתפרצות מתרחשת על רקע סכסוכים מתמשכים ועקירה המונית של אוכלוסיות. הארגון העריך כי יידרשו יותר מ-218 מיליון דולר למענה מיידי, כולל עשרות מיליוני דולרים שיוקצו ישירות למאבק באבולה.

בארגון הבריאות העולמי מעריכים כי הסיכון גבוה ברמה הלאומית והאזורית, אך עדיין נמוך ברמה הגלובלית. עם זאת, התפשטות המקרים למדינות שכנות והעומס על מערכות הבריאות המקומיות מעלים חשש כי השבועות הקרובים יהיו קריטיים לבלימת ההתפרצות.