הקהילה הבינלאומית חוששת

'הגברת מעקב דרמטית': הנגיף הקטלני מספינת התענוגות התגלה במקומות נוספים

בעקבות התפרצות על ספינת הקרוז MV Hondius, נרשמו מקרים נוספים שהתגלו באיים מבודדים בדרום האוקיינוס האטלנטי והפסיפי | חולה פונה בטיפול חירום, נוסעת אמריקנית נכנסה לבידוד בפיטקרן, והקהילה הבינלאומית מגבירה מעקב (בעולם)

התפרצות נגיף ההנטה על סיפון ספינת הקרוז MV Hondius ממשיכה להתרחב אל אזורים מהנידחים ביותר על פני כדור הארץ, ומציבה אתגר חריג למערכות ה והמעקב הבינלאומיות.

בשבוע האחרון ביצע הצבא הבריטי מבצע חריג כאשר צוות של שישה צנחנים ושני אנשי רפואה מחטיבת 16 Air Assault הוצנחו מהאוויר אל האי טריסטן דה קוניה - טריטוריה בריטית מבודדת בדרום האוקיינוס האטלנטי, ללא מסלול נחיתה. מדובר במבצע ראשון מסוגו עבור הצבא הבריטי, שנועד לספק טיפול רפואי דחוף לתושב האי שפיתח תסמינים של הנגיף כשבועיים לאחר שירד מהספינה.

לפי דיווחים, מחסור במלאי חמצן רפואי באי האיץ את קבלת ההחלטה על הצנחת הכוחות. מצבו של החולה מוגדר יציב והוא שוהה בבידוד, בעוד הצוות הצבאי צפוי להתפנות בהמשך דרך הים.

במקביל, מקרה נוסף מעורר דאגה נרשם באי פיטקרן שבאוקיינוס השקט. אישה אמריקנית ששהתה על הספינה הגיעה לאי לאחר מסלול שכלל את סן פרנסיסקו, טהיטי ומנגרבה. הרשויות בפולינזיה הצרפתית אישרו כי היא נמצאת בבידוד ואינה מפגינה תסמינים בשלב זה. ממשלת פיטקרן הדגישה כי מדובר באדם שהיה במגע עם גורם שנחשף לנגיף, אך אינו חולה.

האירועים הדגישו את הקושי הקיים במעקב אחר נוסעי הספינה, שהתפזרו ברחבי העולם עוד לפני שההתפרצות הוגדרה באופן רשמי. נכון לסופ"ש האחרון, המרכז האירופי למניעת מחלות (ECDC) דיווח על 11 מקרים - מתוכם שמונה מאומתים, שניים חשודים ואחד לא חד-משמעי - לצד שלושה מקרי מוות.

הספינה עצמה הגיעה לטנריף ב-10 במאי, שם הורדו הנוסעים והחלו תהליכי החזרה למדינותיהם. חלק מהנוסעים האמריקנים הועברו למתקן בידוד בנברסקה, שם אובחן לפחות מקרה אחד כחיובי לנגיף. בנוסף, אישה צרפתייה שהייתה על הספינה מאושפזת במצב קשה.

למרות ההתפתחויות, ארגון הבריאות העולמי מדגיש כי הסיכון לציבור הרחב נותר נמוך, אך המקרה ממחיש עד כמה גם אזורים מבודדים אינם חסינים עוד מפני התפשטות מחלות בעידן התנועה הגלובלית.

