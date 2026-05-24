התפרצות נגיף האבולה במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ממשיכה להחריף, כאשר מספר המקרים החשודים מתקרב ל-750 ולפחות 177 בני אדם מתו על פי הערכות ראשוניות. במקביל, אוגנדה אישרה חמישה מקרי הדבקה בתחומה, מה שמעלה חשש ממשי להתפשטות אזורית רחבה יותר.

כפי שפורסם בעבר, ארגון הבריאות העולמי (WHO) הכריז ב-17 במאי על מצב חירום בריאותי בינלאומי, לאחר שהתברר כי מדובר בזן הבונדיבוגיו של הנגיף - זן נדיר יחסית של אבולה, שלגביו אין כיום חיסון מאושר או טיפול ייעודי. לפי נתוני הארגון, 82 מקרים אושרו מעבדתית עד כה, אך גורמים רשמיים מזהירים כי היקף ההתפרצות בפועל גדול בהרבה.

מוקד ההתפרצות זוהה בתחילת מאי באזור הבריאות מונגבוואלו שבמחוז איטורי, ומשם התפשט הנגיף למחוזות נוספים, בהם צפון קיבו ודרום קיבו. למרות ניסיונות לבחון שימוש בחיסון הקיים לזן הזאירי של אבולה, מומחים מעריכים כי יידרשו לפחות חודשיים עד שניתן יהיה לשקול פריסה מוגבלת שלו - וגם אז יעילותו אינה מובטחת.

באוגנדה, הרשויות אישרו שלושה מקרים חדשים, בהם נהג שהסיע את החולה הראשון ואיש צוות רפואי שנדבק במהלך טיפול. שני החולים נמצאים תחת השגחה רפואית, והזיהוי שלהם התאפשר הודות למאמצי איתור מגעים אינטנסיביים.

המרכזים לבקרת מחלות באפריקה (Africa CDC) הציבו עשר מדינות נוספות בכוננות גבוהה, ביניהן רואנדה, טנזניה, דרום סודן וזמביה. במקביל, ארצות הברית החילה מגבלות כניסה על נוסעים שאינם אזרחיה אשר שהו לאחרונה במדינות הנגועות.

לצד האתגר הרפואי, מתמודדות הרשויות עם התנגדות גוברת מצד הקהילות המקומיות. בסוף השבוע הוצת מתקן טיפול של ארגון "רופאים ללא גבולות" במונגבוואלו, אירוע שבמהלכו נמלטו 18 חולים החשודים כנשאי הנגיף - ומאז אבדו עקבותיהם. מדובר בתקיפה השנייה בתוך ימים ספורים, המעידה על חוסר אמון עמוק כלפי צוותי הרפואה, במיוחד סביב נהלי קבורה מחמירים.

בהיעדר טיפול ייעודי, ההתמודדות עם המחלה מתמקדת בטיפול תומך בלבד - מתן נוזלים, חמצן ומעקב רפואי צמוד. חוקרים באוניברסיטת אוקספורד פועלים לפיתוח חיסון חדש שעשוי להיכנס לניסויים קליניים בתוך חודשים, אך עד אז, הצלחת הבלימה תלויה בעיקר באמצעי מניעה, איתור מהיר של נדבקים ושיתוף פעולה מצד האוכלוסייה המקומית.