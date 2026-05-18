ללא תרופות או חיסון: אלו התסמינים של הנגיף הקטלני החדש

ארגון הבריאות העולמי הכריז על מצב חירום בין-לאומי בעקבות התפרצות נגיף האבולה באפריקה.

עד כה, לפחות 88 בני אדם מתו ו-336 נדבקו באוגנדה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, כאשר גורמים רשמיים מזהירים מפני תחלואה נרחבת יותר.

​התפרצות נגיף האבולה הנוכחית מתרכזת במחוז איטורי שברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האזור מאופיין בתנועת פועלים רבה החוצה גבולות בשל מכרות רבים בשטחו. המחלה, שזוהתה לראשונה בתחילת החודש, כבר התפשטה לקמפלה, עיר הבירה של אוגנדה הסמוכה.

​ארגון הבריאות העולמי הזהיר כי ההיקף האמיתי של הנדבקים בגל הנוכחי ככל הנראה גבוה בהרבה. בעקבות הנתונים המתרחבים, הכריז הארגון על האירוע כעל מצב חירום בריאותי בעל חשיבות בין-לאומית. ההכרזה נועדה לגייס תגובה עולמית מתואמת לבלימת הנגיף.

​ההתפרצות הנוכחית מיוחסת לזן בונדיבוגיו, הנחשב לזן נדיר במיוחד של הנגיף. הסכנה העיקרית הנובעת ממנו היא היעדר חיסון מאושר או טיפול ייעודי עבורו, בניגוד לזנים אחרים. החיסונים המותאמים לזן זה נמצאים עדיין בשלבי מחקר ראשוניים בלבד.

​הנגיף, שעובר באמצעות מגע ישיר עם נוזלי גוף של חולים, מציב את צוותי הרפואה בקו החזית. עד כה דווח על מותם של ארבעה עובדי בריאות באזורי ההתפרצות. תסמיני המחלה מופיעים בצורה פתאומית וכוללים חום, כאבי שרירים חזקים וכאבי ראש.

​בהמשך מתפתחת המחלה לכשל באיברים פנימיים, שלשולים והקאות. שיעור התמותה בזן הנוכחי עומד על כ-40 אחוזים מהנדבקים. מערך התגובה הרפואי בשטח מתמקד כעת באיתור מגעים ובידודם למשך 21 ימים, לצד הקפדה על קבורה בטוחה.

​למרות חומרת המצב, ארגון הבריאות העולמי המליץ למדינות השכנות להגביר את מערכי הבדיקות והמעקב בלבד. הארגון קרא שלא להטיל הגבלות תנועה בין-לאומיות ולא לסגור את הגבולות בשלב זה של ההתפרצות.