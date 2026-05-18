כיכר השבת
חשש ממגיפה

ללא תרופות או חיסון: אלו התסמינים של הנגיף הקטלני החדש

רשויות הבריאות הבינלאומיות עוקבות הדאגה אחר התפרצות של זן חדש של מחלת האבולה, כאשר בשלב זה לא ידוע על תרופה או חיסון למחלה הקטלנית | אלו התסמינים של הזו החדש (חדשות)

2תגובות

ארגון הבריאות העולמי הכריז על מצב חירום בין-לאומי בעקבות התפרצות נגיף האבולה באפריקה.

עד כה, לפחות 88 בני אדם מתו ו-336 נדבקו באוגנדה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, כאשר גורמים רשמיים מזהירים מפני תחלואה נרחבת יותר.

​התפרצות נגיף האבולה הנוכחית מתרכזת במחוז איטורי שברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האזור מאופיין בתנועת פועלים רבה החוצה גבולות בשל מכרות רבים בשטחו. המחלה, שזוהתה לראשונה בתחילת החודש, כבר התפשטה לקמפלה, עיר הבירה של אוגנדה הסמוכה.

​ארגון הבריאות העולמי הזהיר כי ההיקף האמיתי של הנדבקים בגל הנוכחי ככל הנראה גבוה בהרבה. בעקבות הנתונים המתרחבים, הכריז הארגון על האירוע כעל מצב חירום בריאותי בעל חשיבות בין-לאומית. ההכרזה נועדה לגייס תגובה עולמית מתואמת לבלימת הנגיף.

​ההתפרצות הנוכחית מיוחסת לזן בונדיבוגיו, הנחשב לזן נדיר במיוחד של הנגיף. הסכנה העיקרית הנובעת ממנו היא היעדר חיסון מאושר או טיפול ייעודי עבורו, בניגוד לזנים אחרים. החיסונים המותאמים לזן זה נמצאים עדיין בשלבי מחקר ראשוניים בלבד.

​הנגיף, שעובר באמצעות מגע ישיר עם נוזלי גוף של חולים, מציב את צוותי הרפואה בקו החזית. עד כה דווח על מותם של ארבעה עובדי בריאות באזורי ההתפרצות. תסמיני המחלה מופיעים בצורה פתאומית וכוללים חום, כאבי שרירים חזקים וכאבי ראש.

​בהמשך מתפתחת המחלה לכשל באיברים פנימיים, שלשולים והקאות. שיעור התמותה בזן הנוכחי עומד על כ-40 אחוזים מהנדבקים. מערך התגובה הרפואי בשטח מתמקד כעת באיתור מגעים ובידודם למשך 21 ימים, לצד הקפדה על קבורה בטוחה.

​למרות חומרת המצב, ארגון הבריאות העולמי המליץ למדינות השכנות להגביר את מערכי הבדיקות והמעקב בלבד. הארגון קרא שלא להטיל הגבלות תנועה בין-לאומיות ולא לסגור את הגבולות בשלב זה של ההתפרצות.

נגיףאפריקהאבולה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
חיסונים=כסף עתק אל תהיו כבשים
פייזר מתחילים לעבוד
1
אנחנו בטראומה מהקורונה. אבל אלו מעשים שבכל יום באפריקה
יניב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר