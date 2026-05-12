בתיעוד מיוחד מהימים האחרונים, נראה חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, במסגרת שיעור מצומצם אותו מוסר למקורביו בביתו, מעורר על מנהגם של אנשים המתגוררים בקרבת מקום לבית הכנסת, ובמקום לטרוח וללכת ברגלם לבית הכנסת ולזכות ל'שכר פסיעות', הם מתעצלים ונוסעים ברכב נסיעה מועטת.

להלן תמלול מדברי הרב: הגר"י זילברשטיין: "יש כאן שאלה שהיא מנוגדת בתכלית לכל מה שהעולם נוהג לעשות, יש אנשים שהולכים לבית הכנסת בימות החול עם האוטו שלהם. לדוגמא הוא גר ברחוב הסמוך, מהלך של חמש דקות, ויש כאלו שתמיד נוסעים ברכב, צריך לדעת שזה איסור גמור, וכעין מה שכתוב בפסוק (תהלים נה, טו) "בבית אלוקים נהלך ברגש". האנשים האלה באים בלוקסוס... תלך ברגש, עם הרגליים ללכת, זה ביזוי כבוד בית הכנסת, ויש גם שכר פסיעות, שכר פסיעות זה נקרא ללכת ברגל, בלי רכב". הגר"י אף ציין מכתבי ה'בן איש חי' בשו"ת תורה לשמה (סימן מ) מביא כמה ראיות שעדיף ללכת לבית הכנסת ברגליו דווקא ולא ברכיבה על גבי בהמה וכדומה. ומסיים הבן איש חי את דבריו: "על כן ודאי גם מצות הליכה לבית הכנסת יש להקפיד בה שתהיה ברגלים דווקא, כל היכא דהוא יכול להלוך ברגליו, ולא יחוש בזה על הכבוד לעיני הרואים, אע"פ שהוא עשיר נכבד", עכ"ל. וכן כתב בשו"ת בצל החכמה (ח"ד סימן כא, וח"ה סימן קא), וגם בשו"ת ציץ אליעזר (חי"ב סימן יז) שכל מי שיש לו אפשרות ללכת רגלי – אין לנסוע ברכב משום יתר נוחיות, ויקיים המצוה כמאמרה ויקבל עבור הטורח במצוה שכר פסיעות.

השואל: "ומה הגבול ומה השיעור?"?

הגר"י זילברשטיין: "השיעור הוא, אם רוב בני האדם אומרים שזה מדי רחוק וצריכים רכב".

השואל: "פעם אנשים היו אומרים על 40 דקות הליכה שמה פתאום להוציא רכב בשביל זה?"

הגר"י זילברשטיין: "כל דור ודור לפי מה שאומרים רוב האנשים, אם רוב האנשים אומרים שזה מרחק קצת – יכול לנסוע, ואם לא – חייב ללכת ברגל, ומי שהולך ברגל עושה שלא כהוגן".

"זאת אומרת למעשה יש הרבה אנשים שנכשלים בזה, בשביל נסיעה קטנטונת הוא נכנס ברכב, מה אתה נכנס ברכב? איך יודעים? כל דור ודור לפי האומדנא שהרב צריך להכריע".

השואל: "אולי זה גם תלוי לפי הגיל של האדם, בגיל 20 זה משהו אחד, ובגיל 70 זה משהו אחר?",

הגר"י זילברשטיין: "מה שרוב האנשים בגיל הזה עושים".

השואל: "הוא הדין אם מאד חם או יורד גושם, אינו צריך לסבול וללכת ברגל".

הגר"י זילברשטיין: "אם הוא הולך באוטו, הוא נחשב מבזה את האלוקים! יש כמה פסיעות, מדוע אתה הולך עם אוטו?",

השואל: "כשאדם יש לו בית כנסת ליד הבית ויותר נח לו לבוא לשם, הוא צריך ללכת לבית כנסת רחוק בשביל שכר פסיעות?"

הגר"י זילברשטיין: "מי שעושה את זה – מקבל שכר, אבל לא חייבים. אבל באוטו לנסוע זה נגד כבוד בית הכנסת".

השואל: "ואם יש אחד שהוא גר קרוב, 4 דקות הליכה, ויכול ללכת ברגל, אבל השיקול שלו לנסוע ברכב כי אחרי התפילה ממהר לעבודה, האם זה כן סיבה?",

הגר"י זילברשטיין: "זה לא סיבה, יקח זמן – אז יקח זמן".