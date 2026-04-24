המהפך של אילון מאסק: מטיסות לחלל למעצמת בינה מלאכותית

אחרי רבע מאה שבה שינה לחלוטין את פני תעשיית החלל והפך אותה לעסק משגשג ורווחי, אילון מאסק מסמן את היעד הבא של חברת SpaceX - כך נחשף ב'רויטרס'.

לקראת מה שמסתמן כהנפקה הציבורית הראשונית (IPO) הגדולה ביותר אי פעם, מסמכים שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקנית (S-1) חושפים כי החברה מתכננת לבצע תפנית חדה – מחקר החלל אל עבר פיתוח מערכות בינה מלאכותית (AI) עבור השוק העסקי.

על פי המסמכים שהגיעו לידי סוכנות הידיעות רויטרס, SpaceX מתכננת לגייס הון עצום של כ-75 מיליארד דולר, לפי שווי חברה חסר תקדים של כ-1.75 טריליון דולר. המספר המדהים ביותר העולה מהמסמכים הוא הערכת "השוק הניתן לפנייה" (TAM) – סך ההכנסות האפשריות אם החברה תכבוש את כלל הלקוחות בשוק.

בחברה מעריכים את השוק הזה בסכום אסטרונומי של 28.5 טריליון דולר, כשהם מכריזים: "אנו מאמינים שזיהינו את השוק הניתן לפנייה הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית". המפתיע הוא שיותר מ-90% מהסכום הזה, כ-26.5 טריליון דולר, מיוחסים למגזר הבינה המלאכותית, ורובו המכריע (22.7 טריליון) מיועד לפתרונות AI לתאגידים ועסקים.

הרובוט שקולע טוב יותר מכל שחקן מקצועי - בפיתוח טויוטה אבישי לוי | 12:15

הפער בין החזון למציאות הפיננסית

החזון השאפתני של מאסק להפוך לשחקן מרכזי במרוץ הבינה המלאכותית מציג ניגוד חריף לאופן שבו SpaceX מייצרת את רווחיה כיום. מנוע ההכנסות העיקרי של החברה הוא "סטארלינק" (Starlink), רשת האינטרנט הלוויינית שלה. בשנה שעברה, סטארלינק הכניסה 11.4 מיליארד דולר מתוך סך ההכנסות שעמדו על 18.7 מיליארד, ורשמה רווח תפעולי מרשים של 4.4 מיליארד דולר.

לעומת זאת, חטיבת הבינה המלאכותית של החברה מתגלה כ"בור ללא תחתית" של הוצאות. בפברואר האחרון רכשה SpaceX את xAI, חברת המחקר שהקים מאסק ב-2023.

מהמסמכים עולה כי xAI עדיין נמצאת בחיתוליה ורושמת הפסדי עתק. בשנת 2025 לבדה רשמה החטיבה הפסד תפעולי של 6.4 מיליארד דולר, זינוק חד לעומת הפסד של 1.6 מיליארד דולר בשנה שקדמה לה. הפסדים אלו מחקו לחלוטין את הרווחים מסטארלינק, והובילו את SpaceX כולה להפסד כולל של 4.9 מיליארד דולר בשנה החולפת.

התיאבון של חטיבת ה-AI למשאבים מתבטא גם בהוצאות ההון. סך הוצאות ההון של החברה זינק ל-20.7 מיליארד דולר, כאשר הבינה המלאכותית שאבה 12.7 מיליארד דולר – 61% מסך ההוצאות, ויותר ממה שהוציאה החברה על חלל ותקשורת גם יחד.

תחרות מול ענקיות הטכנולוגיה

הכניסה לשוק ה-AI הארגוני מעמידה את SpaceX במסלול התנגשות ישיר עם חברות מובילות כמו OpenAI ו-Anthropic, כמו גם מול ענקיות טכנולוגיה מבוססות דוגמת מיקרוסופט, גוגל, אמזון ומטא.

ההבדל המהותי טמון בכיסים העמוקים. בעוד ענקיות ה"ביג טק" נהנות מתזרימי מזומנים עצומים מפרסום, ענן ותוכנה (וצפויות להוציא יחד למעלה מ-600 מיליארד דולר על AI השנה), SpaceX מממנת את המהלך מתוך רווחי השיגורים והלוויינים. מצב זה משווה לה פרופיל פיננסי הדומה יותר לסטארט-אפ ענק בשלבי צמיחה מאשר לתאגיד טכנולוגי יציב.

כדי להתחרות, SpaceX מתכננת למנף כלים קיימים כמו Grok Enterprise ופלטפורמה אוטונומית בשם Macrohard המפותחת יחד עם טסלה. החברה מזהירה את המשקיעים מפני הוצאות כבדות נוספות על פיתוח חומרה וייצור כרטיסי מסך (GPUs), בניית צוותי מכירות ייעודיים, ותוכנית שאפתנית ואולי יקרה במיוחד – פריסת מערך של מיליון לוויינים שישמשו כחוות שרתים בחלל.

בנוסף, מרחף מעל החברה סימן שאלה בדמות עסקת רכישה אפשרית של הסטארט-אפ Cursor המתמחה ביצירת קוד מבוססת AI. ל-SpaceX יש אופציה לרכוש את החברה בכ-60 מיליארד דולר, או להסתפק בשיתוף פעולה בעלות של כ-10 מיליארד דולר – החלטה בעלת השלכות כספיות דרמטיות על קופת החברה לאחר ההנפקה.

המשקיעים יעקבו מקרוב כיצד החברה, ששורשיה בחלל, מתכננת לנהל את הסיכונים ולהוכיח שההימור הכלכלי האדיר שלה על עתיד הבינה המלאכותית אכן ישתלם.