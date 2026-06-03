כיכר השבת
כמו הגולם מפארג

"מוכן לשירותך": משפחה הזימנה רובוט שיוצא מתוך קופסה 

סרטון פתיחת הקופסה של הרובוט הפך לאחד התכנים המדוברים ביותר | הקלות שבה הוא נשלף מהמארז עוררה גל של תגובות משועשעות ומבולבלות ברחבי העולם (חדשות בעולם)

רובוט של החברה הסינית נשלף מהקופסה (צילום: מסך)

החברה הסינית Unitree Robotics, המוכרת בעיקר בזכות ה"כלבים הרובוטיים" המתוחכמים שלה, עשתה זאת שוב. הפעם מדובר ב-Unitree G1, רובוט דמוי-אנוש מתקדם, שתוכנן בצורה המאפשרת לו להתקפל באופן קומפקטי במיוחד כדי להיכנס למארז נשיאה ייעודי.

אולם, מה שהחל כהדגמה טכנולוגית הפך במהרה לבדיחה ויראלית ברשתות בעיקר סביב תנוחת הקיפול של הרובוט בתוך ספוג ההגנה של המארז והקלות בה הוא הופך לשימושי.

רובוט של החברה הסינית נשלף מהקופסה
רובוט של החברה הסינית נשלף מהקופסה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מעבר למראה המשעשע, התיעוד חושף יכולות טכנולוגיות מרשימות. הרובוט מופעל באמצעות שלט רחוק (דגם A3) וכולל אביזרים כמו סוללות, מטען ואף "ידיים חלופיות". במהלך פתיחת הקופסה, ניתן לשמוע את הרובוט מתעורר לחיים עם קולות מאווררים ופלט קולי המנחה את המשתמש: "אני מוכן לעמוד, אנא וודא שאני בהשהיה".

אחת היכולות המרתקות ביותר שהוצגו היא האוטונומיה של הרובוט בכל הנוגע לאריזה עצמית. ה-G1 מסוגל לבצע תנועות ריקוד מורכבות, אך גם להחזיר את עצמו למארז באופן עצמאי לאחר השימוש.

התהליך כולל נעילת גלגלי המארז והנחיה קולית של הרובוט בעודו מתמקם חזרה בתוך ספוגי ההגנה. החברה היא אחת מתוך עשרות רבות של חברות ב שמוכחות פעם אחר פעם העתיד הרובוטי כבר כאן והוא מתוחכם מתמיד.

סיןבינה מלאכותיתרובוטAIרובוט אנושי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר