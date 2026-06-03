"מוכן לשירותך": משפחה הזימנה רובוט שיוצא מתוך קופסה 

החברה הסינית Unitree Robotics, המוכרת בעיקר בזכות ה"כלבים הרובוטיים" המתוחכמים שלה, עשתה זאת שוב. הפעם מדובר ב-Unitree G1, רובוט דמוי-אנוש מתקדם, שתוכנן בצורה המאפשרת לו להתקפל באופן קומפקטי במיוחד כדי להיכנס למארז נשיאה ייעודי.

אולם, מה שהחל כהדגמה טכנולוגית הפך במהרה לבדיחה ויראלית ברשתות בעיקר סביב תנוחת הקיפול של הרובוט בתוך ספוג ההגנה של המארז והקלות בה הוא הופך לשימושי.

מעבר למראה המשעשע, התיעוד חושף יכולות טכנולוגיות מרשימות. הרובוט מופעל באמצעות שלט רחוק (דגם A3) וכולל אביזרים כמו סוללות, מטען ואף "ידיים חלופיות". במהלך פתיחת הקופסה, ניתן לשמוע את הרובוט מתעורר לחיים עם קולות מאווררים ופלט קולי המנחה את המשתמש: "אני מוכן לעמוד, אנא וודא שאני בהשהיה".

אחת היכולות המרתקות ביותר שהוצגו היא האוטונומיה של הרובוט בכל הנוגע לאריזה עצמית. ה-G1 מסוגל לבצע תנועות ריקוד מורכבות, אך גם להחזיר את עצמו למארז באופן עצמאי לאחר השימוש.

התהליך כולל נעילת גלגלי המארז והנחיה קולית של הרובוט בעודו מתמקם חזרה בתוך ספוגי ההגנה. החברה היא אחת מתוך עשרות רבות של חברות בסין שמוכחות פעם אחר פעם העתיד הרובוטי כבר כאן והוא מתוחכם מתמיד.