עולה למגרש: הרובוט הספורטיבי שמתכונן למונדיאל 2026

הרובוט אטלס של Boston Dynamics ( צילום: Boston Dynamics )

יונדאי חושפת הצצה לעתיד שבו רובוטים אינם רק פועלים בפסי ייצור - אלא גם משתלבים באירועי הספורט הגדולים בעולם. בסרטון חדש שפרסמה החברה, נראה הרובוט ההומנואידי אטלס של Boston Dynamics כשהוא לומד תנועות כדורגל באמצעות ניתוח קטעים ממשחקי גביע העולם, ומנסה ליישם אותן על המגרש.

הסרטון, שפורסם בערוץ היוטיוב הרשמי של יונדאי תחת הכותרת "School of Football - Can Robots Learn Movement Through Soccer?", מציג את אטלס כשהוא מתבונן בשחקנים אנושיים, מנתח את תנועותיהם, ולבסוף בועט בכדור בעצמו. "אטלס פוגש את עולם הכדורגל לראשונה לקראת מונדיאל 2026 בצפון אמריקה", נמסר מהחברה. "המסע שלו בכדורגל רק מתחיל". המהלך עורר גל של ספקולציות ברשת, כאשר רבים מעריכים כי הרובוט עשוי לקחת חלק בטקס הפתיחה או לבצע בעיטת פתיחה סמלית בטורניר, שייצא לדרך ב-11 ביוני בארצות הברית, קנדה ומקסיקו.

הרובוט במהלך צפייה במשחקי הכדורגל ( צילום: צילומסך )

לצד ההיבט השיווקי, מדובר גם בהדגמה טכנולוגית משמעותית. אטלס, שבגרסתו החדשה הוצג לראשונה ב-CES 2026, נועד בעיקר לשימושים תעשייתיים. הוא כבר הוכיח יכולות מתקדמות, כולל הרמת חפצים כבדים - כמו מקרר קטן במשקל כ-45 קילוגרם - וביצוע משימות מורכבות בסביבה דינמית.

יונדאי מתכננת להיכנס לייצור המוני של הרובוט ולהתחיל בפריסתו במתקנים של החברה ושל שותפים כמו Google DeepMind. לפי התוכניות, החברה שואפת להגיע ליכולת ייצור של עד 30 אלף רובוטים בשנה עד 2028, ולשלב עשרות אלפים מהם בקווי הייצור של יונדאי וקיה.

במקביל, החברה כבר הכריזה כי תשלב את אטלס לצד הרובוט הכלבי Spot במהלך משחקי המונדיאל, במסגרת יוזמה רחבה לשדרוג חוויית האוהדים, ניהול האירועים והבטיחות. המהלך הוא חלק מקמפיין "Next Starts Now" שהוצג בתערוכת הרכב בניו יורק.

כוכב הכדורגל סון הונג-מין, קפטן נבחרת דרום קוריאה, נבחר לשמש כשגריר המותג של יונדאי ומופיע לצד אטלס בפרסומים השונים. "אנחנו מרחיבים את הנוכחות שלנו בזירה העולמית באמצעות שילוב טכנולוגיות רובוטיקה מתקדמות", אמר מנכ"ל יונדאי, חוסה מוניוס.

כך, בעוד שהרובוטים עדיין רחוקים מלהחליף שחקנים מקצועיים, נראה כי במונדיאל הקרוב הם כבר יהיו חלק בלתי נפרד מההצגה.