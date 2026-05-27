כיכר השבת
מהמפעל אל כרי הדשא

עולה למגרש: הרובוט הספורטיבי שמתכונן למונדיאל 2026

מהמפעל אל כר הדשא: יונדאי מציגה רובוט הומנואידי שלומד לשחק כדורגל מצפייה במשחקי עבר - ורומזת על תפקיד אפשרי בטורניר הגדול בעולם (טכנולוגיה)

הרובוט אטלס של Boston Dynamics (צילום: Boston Dynamics)

יונדאי חושפת הצצה לעתיד שבו רובוטים אינם רק פועלים בפסי ייצור - אלא גם משתלבים באירועי הספורט הגדולים בעולם. בסרטון חדש שפרסמה החברה, נראה הרובוט ההומנואידי אטלס של Boston Dynamics כשהוא לומד תנועות כדורגל באמצעות ניתוח קטעים ממשחקי גביע העולם, ומנסה ליישם אותן על המגרש.

הסרטון, שפורסם בערוץ היוטיוב הרשמי של יונדאי תחת הכותרת "School of Football - Can Robots Learn Movement Through Soccer?", מציג את אטלס כשהוא מתבונן בשחקנים אנושיים, מנתח את תנועותיהם, ולבסוף בועט בכדור בעצמו. "אטלס פוגש את עולם הכדורגל לראשונה לקראת מונדיאל 2026 בצפון ", נמסר מהחברה. "המסע שלו בכדורגל רק מתחיל".

המהלך עורר גל של ספקולציות ברשת, כאשר רבים מעריכים כי הרובוט עשוי לקחת חלק בטקס הפתיחה או לבצע בעיטת פתיחה סמלית בטורניר, שייצא לדרך ב-11 ביוני בארצות הברית, קנדה ומקסיקו.

הרובוט במהלך צפייה במשחקי הכדורגל (צילום: צילומסך)

לצד ההיבט השיווקי, מדובר גם בהדגמה טכנולוגית משמעותית. אטלס, שבגרסתו החדשה הוצג לראשונה ב-CES 2026, נועד בעיקר לשימושים תעשייתיים. הוא כבר הוכיח יכולות מתקדמות, כולל הרמת חפצים כבדים - כמו מקרר קטן במשקל כ-45 קילוגרם - וביצוע משימות מורכבות בסביבה דינמית.

יונדאי מתכננת להיכנס לייצור המוני של הרובוט ולהתחיל בפריסתו במתקנים של החברה ושל שותפים כמו Google DeepMind. לפי התוכניות, החברה שואפת להגיע ליכולת ייצור של עד 30 אלף רובוטים בשנה עד 2028, ולשלב עשרות אלפים מהם בקווי הייצור של יונדאי וקיה.

במקביל, החברה כבר הכריזה כי תשלב את אטלס לצד הרובוט הכלבי Spot במהלך משחקי המונדיאל, במסגרת יוזמה רחבה לשדרוג חוויית האוהדים, ניהול האירועים והבטיחות. המהלך הוא חלק מקמפיין "Next Starts Now" שהוצג בתערוכת הרכב בניו יורק.

כוכב הכדורגל סון הונג-מין, קפטן נבחרת דרום קוריאה, נבחר לשמש כשגריר המותג של יונדאי ומופיע לצד אטלס בפרסומים השונים. "אנחנו מרחיבים את הנוכחות שלנו בזירה העולמית באמצעות שילוב טכנולוגיות רובוטיקה מתקדמות", אמר מנכ"ל יונדאי, חוסה מוניוס.

כך, בעוד שהרובוטים עדיין רחוקים מלהחליף שחקנים מקצועיים, נראה כי במונדיאל הקרוב הם כבר יהיו חלק בלתי נפרד מההצגה.

ארה"בטכנולוגיהבינה מלאכותיתמונדיאלרובוט אנושייונדאי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר