העימות הדיפלומטי סביב פעילות קבוצת "Explosive Media" עלה מדרגה לאחר שיוטיוב השעתה את ערוץ האנימציה שלה, שזכה לפופולריות עצומה בזכות סרטונים בסגנון "לגו" המציגים נרטיבים פרו-איראניים בוטים.

בעוד ביוטיוב הבהירו כי הערוץ נסגר בשל הפרת מדיניות בנושאי ספאם ופרקטיקות מטעות, דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, טען כי מדובר בניסיון מכוון לדכא נרטיבים חלופיים והשווה זאת לחופש הפעולה ממנו נהנים אולפני ענק כמו דיסני ופיקסאר בארה"ב. אלא שמאחורי המראה הצבעוני והתמים לכאורה של קוביות המשחק, מסתתרת מערכת תעמולה מתוחכמת המכונה על ידי חוקרים בשם "סלופגנדה". נציג הקבוצה, המכונה "מר אקספלוסיב", הודה לראשונה בראיון ל-BBC כי הממשל האיראני הוא למעשה "לקוח" שהזמין פרויקטים מהחברה, למרות טענות קודמות לעצמאות מוחלטת.

הסרטונים, המיוצרים באמצעות כלי בינה מלאכותית שאומנו על דאטה מערבי, כוללים לעג לנשיא לשעבר דונלד טראמפ, הפצת תיאוריות קונספירציה על פרשת אפשטיין ואף דיווחים שקריים על הישגים צבאיים, כמו שביית טייס אמריקאי שבמציאות חולץ על ידי כוחות מיוחדים.

מומחים מגדירים את האסטרטגיה הזו כ"לוחמה ממטית הגנתית", המאפשרת לאיראן לעקוף את כלי התקשורת הממוסדים ולפנות ישירות לקהל גלובלי דרך הרשתות החברתיות. למרות ניסיונות החסימה ביוטיוב ובאינסטגרם, התכנים ממשיכים לצבור מאות מיליוני צפיות בפלטפורמות כמו X, טיקטוק וטלגרם, לעיתים בסיוע גופי תקשורת רוסיים, ובכך מטשטשים את הגבול שבין מציאות לבדיון בעיצומו של העימות הצבאי.