כיכר השבת
עימות שהסלים

מהומת ענק במטוס: אישה נשכה שוטרת בגלל וויכוח על תיק יד

נוסעת בטיסה פנימית בארגנטינה סירבה לשלם עבור כבודת יד, עלתה למטוס ללא אישור ונשכה שוטרת שניסתה להורידה | פרטי התקרית החריגה (מעניין)

תמונת אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

טיסה פנימית בארגנטינה הפכה לזירת עימות לאחר שנוסעת סירבה לשלם תשלום נוסף עבור כבודת יד חריגה, עלתה למטוס ללא אישור ובהמשך אף נשכה שוטרת שניסתה להוריד אותה מהטיסה.

התקרית אירעה בנמל התעופה חורחה ניוברי בבואנוס איירס, בטיסת חברת ג'ט-סמארט שהייתה בדרכה לעיר קורדובה. לפי הדיווח ב"ניו יורק פוסט", הנוסעת התבקשה לשלם תוספת עבור כבודת היד שהביאה עמה, אך סירבה והחלה להתעמת עם אנשי הצוות בשער העלייה למטוס.

למרות המחלוקת, הצליחה האישה לעלות למטוס, מה שהוביל את צוות הקרקע להזעיק את כוחות הביטחון של שדה התעופה. שוטרים שעלו למטוס ניסו להוציא אותה ממקומה, אך היא התנגדה והאירוע הסלים לעיני הנוסעים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים השוטרים נאבקים בנוסעת בניסיון להורידה מהמטוס. במהלך העימות נשכה האישה שוטרת, מה שעורר בהלה בקרב הנוסעים. לאחר שהוצאה לבסוף מהמטוס, מחאו הנוסעים כפיים לכוחות הביטחון.

הטיסה התעכבה לזמן קצר בלבד והמשיכה לאחר מכן ליעדה. הרשויות מסרו כי הנוסעת נפצעה באורח קל במהלך האירוע ופונתה לבדיקה רפואית במרפאת שדה התעופה. בהמשך היא נעצרה ונפתחה נגדה חקירה, אך בשלב זה טרם הוגשו נגדה כתבי אישום.

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