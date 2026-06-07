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6 גברים מול דוב אחד: חילוץ יוצא דופן תועד באריזונה | צפו

דוב שחור שטיפס על עץ באריזונה חולץ בשיטה יוצאת דופן | לאחר החילוץ הוא שוחרר בחזרה לטבע (מעניין)

תיעוד החילוץ יוצא הדופן
תיעוד החילוץ יוצא הדופן| צילום: צילום: Sahuarita Police Department

דוב שחור שטיפס על עץ בשכונת מגורים באריזונה חולץ באופן יוצא דופן, לאחר שכוחות ואנשי רשות חיות הבר פרשו יריעה גדולה כדי לבלום את נפילתו מגובה.

האירוע התרחש בעיירה ראנצ'ו סהואריטה, כשתושבים דיווחו על דוב משוטט שטיפס על עץ מזדמן.

שוטרי משטרת סהואריטה שהגיעו למקום הזעיקו את אנשי מחלקת הציד והדיג של אריזונה, שהחליטו להרדים את בעל החיים באמצעות חץ הרדמה.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראים השוטרים ואנשי רשות חיות הבר אוחזים ביריעה מתוחה מתחת לעץ, בזמן שהדוב המורדם מאבד את אחיזתו בענפים ונופל לעברם. היריעה בלמה את הנפילה ומנעה ממנו להיפגע.

לאחר החילוץ הועבר הדוב לאזור מרוחק ושוחרר בחזרה לטבע.

משטרהחילוץאריזונהחיותדובים

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