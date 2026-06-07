תיעוד חריג שצולם במרילנד שבארצות הברית הפך לוויראלי ברשתות החברתיות לאחר שמשתמש בכיסא גלגלים ממונע נראה נוסע בכביש לצד כלי רכב בתנועה.

אישה בשם קיילה מקנול תיעדה את המקרה בשדרות מריט בעיירה דאנדוק, הסמוכה לבולטימור. לדבריה, המראה המפתיע גרם לה להביט פעם נוספת כדי לוודא שהיא "רואה את מה שהיא רואה".

בתיעוד נראה האיש שומר על קצב התנועה ואף נוסע במהירות דומה לזו של המכוניות סביבו. אדם נוסף שנשמע ברקע הסרטון אמר: "הוא נוסע מהר יותר מכל המכוניות".

הסרטון הופץ במהירות ברשתות החברתיות ועורר תגובות משועשעות רבות. חברת "סטוריפל", שהפיצה את התיעוד, מסרה כי פנתה לרשויות המקומיות לקבלת תגובה בנוגע לאירוע, אך עד למועד הפרסום לא התקבלה תגובה רשמית.