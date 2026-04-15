האיראנים בתחפושת חרדית: המזימה להבערת השנאה נחשפת

מסתננים איראנים ברשתות ( צילום: פייק ריפורטר )

תחקיר מקיף ומטלטל שפרסם ארגון 'פייק ריפורטר' חשף השבוע מבצע התערבות זר מתוחכם שפעל בישראל משנת 2021, כאשר רשת בעלת סממנים איראניים ניצלה את המלחמה והקיטוב הפנימי כדי להעמיק את הפילוג בחברה הישראלית. במסגרת המבצע, הוקמו עשרות פרופילים פיקטיביים שהתחזו לאישים חרדים ודתיים, והפיצו תכנים מסיתים במטרה לשסות בין חילונים לחרדים.

על פי הממצאים, הרשת הזרה פעלה באופן חוצה פלטפורמות - וואטסאפ, X (טוויטר לשעבר), טלגרם, פייסבוק, טיקטוק ואינסטגרם. החשבונות המזויפים השתמשו בשמות ישראליים מובהקים כמו "חיים אלוש", "שמעון" ו"יעקב", עם תמונות פרופיל של חרדים, והפיצו מסרים קיצוניים שנועדו להציג את הציבור החרדי כאויב פנימי של המדינה.

בין התכנים המזעזעים שפורסמו: "בית המשפט עובדי השטן שולחים מתנקשים לטבוח ביהודים" וקריאות "לזרוק את החילונים מישראל". החשבונות פעלו בעברית תקינה לחלוטין, השתמשו בשירותי VPN להסוואת מיקומם, ואף העתיקו תכנים מאישי רשת מוכרים כדי להיראות אותנטיים יותר. התחזות לגדולי ישראל אחד הממצאים המדאיגים ביותר בתחקיר הוא פתיחת חשבונות פיקטיביים של רבנים מוכרים. הרשת הזרה פתחה פרופילים מזויפים של הגר"א נבנצאל, הגר"ש עמאר, הגר"ר אלבז, הגר"ש אליהו ועוד גדולי ישראל, ומשם ניסתה להפיץ מסרים מסיתים ולשסות בין הציבור החילוני לציבור החרדי והדתי.

השימוש בדמויות מוכרות ומכובדות מעולם התורה נועד להעניק אמינות למסרים המסיתים ולהציג אותם כעמדות לגיטימיות מתוך הציבור החרדי. כפי שדיווחנו בעבר ב"כיכר השבת", טהרן משקיעה משאבים אדירים בלוחמה פסיכולוגית נגד ישראל.

המטרה האסטרטגית של המבצע הייתה ברורה: לייצר תמונה מעוותת שבה החרדים מוצגים כקיצוניים ואויבי המדינה, ובכך להצית זעם ציבורי ולפרק את הלכידות הישראלית בנושאים רגישים כמו חוק הגיוס ומערכת המשפט. הרשת אף ניצלה את מחאת משפחות החטופים והפכה אותה לזירה נוספת לשיסוי.

מבצע מתוחכם ברמה גבוהה

בניגוד לרשתות בוטים פרימיטיביות שזוהו בעבר, המבצע הנוכחי מתאפיין ברמת תחכום גבוהה במיוחד. הפרופילים כתבו בעברית שוטפת ותקינה, הפעילו שירותי VPN מתקדמים להסוואת מיקומם האמיתי, והעתיקו תכנים מאישי רשת ישראליים מוכרים כמו כנרת בראשי ועידו שיפוני כדי להיראות אותנטיים.

הרשת כללה גם הפעלת קבוצות וואטסאפ, פלטפורמת היכרויות מזויפת ואתרי אינטרנט שקריים. בחודשים האחרונים, מפעילי הרשת אף פנו באופן אקטיבי לדמויות בולטות במחאת משפחות החטופים בניסיון להפעילן ולהשתמש בהן כדי להפיץ את המסרים המסיתים.

כפי שציינו חוקרי 'פייק ריפורטר', המבצע החל בעיצומה של המלחמה עם חמאס, כאשר איראן זיהתה הזדמנות לנצל את הקיטוב הפנימי בישראל. הרשת הפיצה גם טענות שקריות על זיוף תוצאות בחירות ומסרים מסיתים נגד ציבורים שונים, תוך התחזות לעיתונאים ופעילים חברתיים.

החשיפה מצטרפת לדיווחים קודמים על ניסיונות איראניים להשפיע על השיח הציבורי בישראל, ומדגישה את החשיבות של ערנות ביקורתית כלפי תכנים ברשתות החברתיות, במיוחד בתקופות של מתיחות ביטחונית ופנימית.