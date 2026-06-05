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הם מפחדים

קפטן אלה מפרסמת את התיעוד שמביך את חמאס: נוכחות דלילה בהלוויה

סא"ל אלה ואויה פרסמה תיעוד דרמטי מלווייתו של עז א-דין חדאד, מי שהיה מבכירי ארגון הטרור, המציג נוכחות דלה ביותר. "הארגון מוצא את עצמו מושפל וללא תמיכה ציבורית", כתבה, בקריאה לתושבי עזה להתנער מחמאס (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

תיעוד שמביך את חמאס: סגן-אלוף אלה ואויה (המוכרת כ"קפטן אלה"), דוברת צה"ל בערבית וראש תחום תקשורת ערבית בחטיבת דובר צה"ל, פרסמה תיעוד דרמטי החושף את רמת התמיכה האמיתית ב ב.

בתיעוד מובאים צילומים מלווייתו של עז א-דין חדאד, שהיה אחד מהמנהיגים הבולטים והמשפיעים ביותר בשורות הארגון ברצועה, ושחוסל לאחרונה על ידי כוחות צה"ל. בניגוד למצופה, הלווייתו של הבכיר, שנערכה בשבועות האחרונים, התאפיינה בנוכחות דלה ובהשתתפות מועטה של מלווים.

בהודעה שפרסמה ואויה צוין כי התיעוד מוכיח באופן חד-משמעי את אובדן התמיכה הציבורית של חמאס בעזה. תושבים רבים בחרו להימנע מלהפגין אהדה לארגון, אפילו בדרכו האחרונה של אחד מבכיריו.

"הלוויה הריקה מסמלת יותר מכל את ירידת מעמדו ואובדן התמיכה בקרב האוכלוסייה שהוא התיימר לייצג", כתבה, והוסיפה כי חמאס, שהמיט אסון, הרס וחורבן על הרצועה, מוצא את עצמו כעת מבודד, נטוש ומושפל בקרב הציבור העזתי.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

בהודעתה הפנתה ואויה מסר ישיר לתושבי הרצועה, וקראה להם שלא להמשיך ולשתף פעולה עם ארגון הטרור. לדבריה, חמאס גורר את האוכלוסייה להרס, עוני וסבל למען אינטרסים צרים של ארגון שאינו דואג לעתידם, ואין לאפשר לו לנצל אותם עוד.

במקביל, הועבר מסר מאיים למחבלי חמאס באשר הם: "ראו כיצד מסתיימת דרכם של פעילי התנועה, ואפילו של בכירי מנהיגיה – בבידוד, בפחד וללא תמיכה אמיתית מהציבור". ואויה חתמה את ההודעה באזהרה ברורה: "זה יהיה גם גורלו של כל מי שימשיך לבחור בדרך הטרור".

חמאסרצועת עזהעז א-דין חדאדקפטן אלה

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