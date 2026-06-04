החשבון הפוליטי: המניע הנסתר לגינוי החרדי נגד הפריצה לסולברג

במימד מסוים של הפתעה, הנציגים החרדים הניפו את דגל הגינוי והמחאה נגד הפריצה לביתו של שופט העליון סולברג.

מצד אחד זו הפתעה כי הרי הנציגים הפוליטים החרדים לא מרבים לגנות תופעות בזויות של אלימות שנעשות בתוך המגזר החרדי ואפילו באירועים אלימים שהתחוללו ביחס לשוטרים או נושאי משרה בכירים לא נשמעו קולות ולא נצפו כותרות המחאה.

מצד שני - מדובר בצעד טבעי ומתבקש כי הרי אם לא יוצבו קוים אדומים של הכלה, יכולים אנשים חרדים שאינם קיצונים ביום יום להבין שאפשר להעלות את רף המחאה ולנקוט בצעדים ישירים כלפי בכירים ובעלי השפעה ברשות המחוקקת, השופטת והאוכפת. ומכאן הדרך סלולה לאנרכיה.

עם זאת, עדיין צריך להסביר מדוע, רק עכשיו, כאשר קבוצה קיצונית משולי החברה החרדית פגעה בשופט בית המשפט העליון נזעקו הפוליטיקאים וחברי המפלגות החרדיות למחות, ואף הגדילו לעשות בש"ס ודגל התורה ואיחדו כוחות ואנרגיה תקשורתית כדי להביע את מורת רוחם מההתנהגות הקלוקלת, משל לא היו דברים מעולם אף פעם בחברה החרדית.

מכאן, נוכל להמשיך עם שני הסברים, שאולי גם אם לא יניחו את דעת כולם, הם ודאי ישפכו אור על השיקולים המפרכסים את מחוללי התגובות - מאחורי הקלעים.

ההסבר הראשון, פוליטי במהותו - ייתכן שמהלך הגינוי הוא אילוץ של הסיעות החרדיות יחד עם החלונות הגבוהים ביותר - הוי אומר: אם לא תגנו עכשיו את הפגיעה בסמלי בית המשפט העליון - איך תוכלו לצפות למעט הכלה והבנה בחוקים אותם אתם רוצים לקדם כמו חוק יסוד לימוד תורה.

אם זו התובנה המרכזית - הרי שהיא עושה מעט שכל על המהלך וגם אם יאמרו כל הציניקנים שמדובר בדמיון מודרך ואין מה לצפות לתמיכה בבית המשפט העליון - עדיין זו נקודה למחשבה. ולחשוב תמיד טוב.

ההסבר השני - ערכי במהותו המזכיר לנו את המאזן הפשוט שמאלץ את הנציגים החרדים להתעורר - ובמילים פשוטות: אם החרדים לא יגנו עכשיו מעשי אלימות שנעשו כלפי שופטי בית המשפט העליון הנכבדים והמורמים מעם - שלא יצפו לגינוי ומניעה אם השיח יחריף ויסלים לכדי פגיעה מהצד השני בדמויות הנהגה ציבוריות ותורניות של הצד החרדי, כמו אדמו"רים, ראשי ישיבות או מנהיגים רוחניים.

בשורה התחתונה: אם החרדים לא רוצים לחשוף את מנהיגיהם לחיצי הזעם שיתכבדו וימנעו עד כמה שהם יכולים את הפגיעה בכוהני הדת החילונים כמו השופטים.

כך או כך, נראה שהפתרון הוא לא במילים של מחאה ובשלב הזה של העימות הפנימי הקורע ומשסה אותנו מבפנים - קשה לראות היכן ומתי תסתיים אם בכלל ההתנגשות בין האש החרדית המבעבעת לקרחון המשפטי השועט מולה בקיצוניות