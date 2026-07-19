המשבר בין רשות המסים לעיריית בני ברק מחריף. הסתדרות עובדי המדינה הודיעה היום (ראשון) כי החליטה שלא לאפשר לעובדי רשות המסים להיכנס לבני ברק לצורך מתן שירותים או ביצוע פעילות שטח, בעקבות תקיפת עובדי הרשות בעיר.

במכתב ששיגר יו”ר הסתדרות עובדי המדינה, עו”ד אופיר אלקלעי, למנהל רשות המסים שי אהרונוביץ’, נכתב כי ההסתדרות רואה בחומרה רבה כל פגיעה בעובדי ציבור וכי האירועים האחרונים בבני ברק מחייבים נקיטת צעדים מיידיים להגנה על העובדים.

לדברי ההסתדרות, אין מדובר באירוע נקודתי. במכתב צוין כי בתקופה האחרונה נתקלו עובדי רשות המסים המגיעים לבני ברק בגורמים שונים שהפריעו לעבודתם ואף יצרו חשש ממשי לשלומם ולביטחונם.

על רקע זה הודיעה ההסתדרות כי עד להודעה חדשה לא ייכנסו עובדי רשות המסים לעיר לצורך מתן שירותים או ביצוע פעילות שטח, וזאת עד שיובטח ביטחונם.

כזכור, בסוף השבוע שיגר מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ’ מכתב לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, בדרישה לגינוי פומבי של תקיפת עובדי הרשות, והבהיר כי ללא גינוי וצעדים שיבטיחו את ביטחונם, פעילות הרשות בעיר לא תחודש.

במקביל, מתוכננת פגישה בין אהרונוביץ’ לבין ראש העיר בניסיון להביא לסיום המשבר.

גם במערכת הפוליטית נרשמו תגובות. יו”ר מפלגת “ביחד”, נפתלי בנט, תקף את המצב וכתב: “כך נראה כאוס. עובדי מדינת ישראל מסרבים להיכנס לעיר במדינת ישראל כדי לבצע את עבודתם מחשש לפגיעה בחייהם. בתוך ישראל קמה לה מדינה חרדית עצמאית שבה החוקים אינם חלים״.