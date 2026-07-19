תקרית חריגה ומסעירה התרחשה בסוף שבוע שעבר בשיכון סקווירא שבניו יורק, על רקע מה שנראה כאכיפה פנימית אלימה של תקנות המקום. תושב השיכון החסידי, שחזר לביתו בשעות המאוחרות של הלילה, נדהם לגלות כי חצר ביתו וגרם המדרגות המוביל לכניסה כוסו לחלוטין ברגלי עופות שנלקחו, ככל הנראה, מבית השחיטה המקומית. מעבר למראה המזעזע, המקום כולו סבל מריח ריקבון חריף. על פי עדויות של תושבים מקומיים, הרקע למעשה הוא טענות לפיהן בעל הנכס לא נשמע לתקנות הקהילה הנוקשות בכל הנוגע להנחיות רכישה ומכירה של דירות בשיכון.

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בשיחה עם מקומיים, ציין הנפגע בנימה של הומור שחור כי למרות חומרת האיסור ההלכתי על אכילת בשר בימים אלו של תשעת הימים, כנראה שהאיסור אינו חל על זריקת חלקי עופות לחצרות של מי שאינם מיישרים קו עם הנהלים.

יצוין כי אין זו הפעם הראשונה שבה נרשמים אירועים קשים בשיכון סקווירא על רקע הפרת תקנות המגורים. לפני מספר שנים נרשם שיא של אלימות במקום, כאשר דירתו של תושב אחר שלא ציית להנחיות הקהילה הוצתה ונשרפה כליל.