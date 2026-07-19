כיכר השבת
"דווקא בתשעת הימים?!"

נקמה מזעזעת: עשרות רגלי עופות פוזרו בחצר תושב שחרג מתקנות הקהילה 

אירוע חריג בניו יורק: תושב שיכון סקווירא שחזר לביתו באישון לילה גילה מחזה דוחה ומצחין בכניסה לביתו | הרקע, על פי המקומיים: הפרת תקנות המגורים הנוקשות של החסידות. "זה קורה דווקא בתשעת הימים שבהם אסור לאכול בשר" | צפו בתיעוד (חרדים)

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תקרית חריגה ומסעירה התרחשה בסוף שבוע שעבר בשיכון סקווירא שבניו יורק, על רקע מה שנראה כאכיפה פנימית אלימה של תקנות המקום. תושב השיכון החסידי, שחזר לביתו בשעות המאוחרות של הלילה, נדהם לגלות כי חצר ביתו וגרם המדרגות המוביל לכניסה כוסו לחלוטין ברגלי עופות שנלקחו, ככל הנראה, מבית השחיטה המקומית.

מעבר למראה המזעזע, המקום כולו סבל מריח ריקבון חריף. על פי עדויות של תושבים מקומיים, הרקע למעשה הוא טענות לפיהן בעל הנכס לא נשמע לתקנות הקהילה הנוקשות בכל הנוגע להנחיות רכישה ומכירה של דירות בשיכון.

הזירה בשיכון סקווירא
הזירה בשיכון סקווירא| צילום: צילום: באדיבות המצלם

בשיחה עם מקומיים, ציין הנפגע בנימה של הומור שחור כי למרות חומרת האיסור ההלכתי על אכילת בשר בימים אלו של תשעת הימים, כנראה שהאיסור אינו חל על זריקת חלקי עופות לחצרות של מי שאינם מיישרים קו עם הנהלים.

יצוין כי אין זו הפעם הראשונה שבה נרשמים אירועים קשים בשיכון סקווירא על רקע הפרת תקנות המגורים. לפני מספר שנים נרשם שיא של אלימות במקום, כאשר דירתו של תושב אחר שלא ציית להנחיות הקהילה הוצתה ונשרפה כליל.

נקמהשיכון סקווירארגלי עופות

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0 תגובות

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5
יש כתות ביהדות וסקוירא זה אחת מהם. מי שרוצה להשתייך לסקוירא שלא יתלונן אחר כך.
יהושע
כתות ביהדות?!? יש כתות שנלווים ליהדות ודדאי שאין זו דרכה של היהדות.כלל ופרט כל התנהגות ששיכות אצל עכו"ם לא קשורים ולא מייצגים את דרך שבה בחר ה' להנחיל לעמו
מנחם
4
כמו כל פעם. רוצים לגור בין אחרים אבל לא רוצים לשמוע להוראות כמו בבתי ספר בחול. רוצים לשלוח לבתי ספר החרדים אבל מתנהגים כמו חודרנים. רוצים את שתי העולמות
דוד
3
התנהלות עבריינית של חרדים, בניו יורק, ובבית שמש , תבדקו
ישראלי
2
כמה שינאה ואלימות, אבל וורטים על אהבת ישראל וכו וכו
אא
1
?...
איזה תקנות יש בסקווירא ניו יורק?

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