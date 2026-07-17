כיכר השבת
חשד לעבירות חמורות

מזעזע: תושב העיר החרדית הכיר בקטין ברשת החברתית וביצע עברות חמורות

בלשי הנוער עצרו חשוד בן 25 מבני ברק לאחר היכרות ברשת • החשוד ביצע עבירות בקטין בן 15 בחניון | המשטרה קוראת לקורבנות נוספים לפנות (חדשות חרדים)

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אזיקים. אילוסטרציה (צילום: Olivier Fitoussi /FLASH90)

בלשי הנוער של תחנת שפט במחוז ירושלים עצרו אמש (חמישי) בן 25 מ, בחשד לביצוע עבירות מין בקטין כבן 15. על פי החשד, החשוד יצר קשר עם הקטין באמצעות רשת החברתית אינסטגרם, ולאחר היכרות ברשת נפגשו השניים פיזית.

על פי החומר החקירתי, לאחר המפגש החזיר החשוד את הקטין סמוך לביתו, ובחניית המקום ביצע על פי החשד עבירות מין בקטין. בלשי הנוער של תחנת שפט, שפעלו באזור באותה העת, זיהו את האירוע במקום, עיכבו את החשוד והעבירו אותו לחקירה.

בשל החשש כי קיימים נפגעים נוספים שנפגעו, על פי החשד, מדפוס פעולתו של החשוד, ובהתאם להחלטת בית המשפט, המשטרה מפרסמת את פרטיו המזהים של החשוד. המשטרה קוראת לכל מי שסבור כי נפגע ממעשיו, לפנות לתחנת שפט של מחוז ירושלים או למוקד 100 של .

מעצרו של החשוד הוארך עד לתאריך 20.7.26.

המקרה מצטרף לשורת מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם חשודים ניצלו את התמימות של קטינים לאחר היכרות ב. כידוע, לפני מספר חודשים נעצר צעיר מביתר עילית בחשד לעבירות דומות בקטינות חרדיות בירושלים, לאחר שניצל את אמונן ולקח אותן לעליית גג מוכרת לו.

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