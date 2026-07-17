בלשי הנוער של תחנת שפט במחוז ירושלים עצרו אמש (חמישי) בן 25 מבני ברק, בחשד לביצוע עבירות מין בקטין כבן 15. על פי החשד, החשוד יצר קשר עם הקטין באמצעות רשת החברתית אינסטגרם, ולאחר היכרות ברשת נפגשו השניים פיזית.

על פי החומר החקירתי, לאחר המפגש החזיר החשוד את הקטין סמוך לביתו, ובחניית המקום ביצע על פי החשד עבירות מין בקטין. בלשי הנוער של תחנת שפט, שפעלו באזור באותה העת, זיהו את האירוע במקום, עיכבו את החשוד והעבירו אותו לחקירה.

בשל החשש כי קיימים נפגעים נוספים שנפגעו, על פי החשד, מדפוס פעולתו של החשוד, ובהתאם להחלטת בית המשפט, המשטרה מפרסמת את פרטיו המזהים של החשוד. המשטרה קוראת לכל מי שסבור כי נפגע ממעשיו, לפנות לתחנת שפט של מחוז ירושלים או למוקד 100 של משטרת ישראל.

מעצרו של החשוד הוארך עד לתאריך 20.7.26.

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המקרה מצטרף לשורת מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם חשודים ניצלו את התמימות של קטינים לאחר היכרות ברשתות החברתיות. כידוע, לפני מספר חודשים נעצר צעיר מביתר עילית בחשד לעבירות דומות בקטינות חרדיות בירושלים, לאחר שניצל את אמונן ולקח אותן לעליית גג מוכרת לו.