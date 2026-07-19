כיכר השבת
למרות פגישת זייברט ואהרונוביץ'

יו”ר הסתדרות עובדי המדינה מבהיר: אנשי רשות המסים לא יחזרו לבני ברק

יו”ר הסתדרות עובדי המדינה, עו”ד אופיר אלקלעי, מבהיר כי הפגישה בין ראש עיריית בני ברק למנהל רשות המסים אינה משנה את החלטת נציגות העובדים | לדבריו, “דמם של עובדי רשות המסים אינו הפקר. העובדים לא יחזרו לעיר עד שיובטח ביטחונם” (בארץ)

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מס הכנסה בבני ברק
מס הכנסה בבני ברק| צילום: צילום: כיכר השבת

למרות הפגישה שנערכה היום (ראשון) בין ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט למנהל רשות המסים שי אהרונוביץ’, וההודעה שפרסמו הצדדים - בהסתדרות עובדי המדינה מבהירים כי מבחינתם דבר לא השתנה.

בשיחה עם “כיכר השבת” אומר יו”ר הסתדרות עובדי המדינה, עו”ד אופיר אלקלעי, כי ההחלטה שלא לאפשר לעובדי רשות המסים לשוב לפעילות ב נותרה בעינה.

“דמם של עובדי רשות המסים אינו הפקר. פגישה מתוקשרת עם ראש העיר עדיין לא מבטיחה את ביטחונם של עובדי רשות המסים,” אומר אלקלעי. לדבריו, “לצערנו לא התקיים שום שיח עם נציגות העובדים בעניין, ותקיפה עתידית יכולה להתקיים גם מחר.”

אלקלעי מבהיר כי מבחינת ההסתדרות לא חל כל שינוי במדיניות: “לכן עובדי רשות המסים לא יחזרו לעבודה בעיר בני ברק עד שנדע כיצד שומרים על ביטחונם בעת עבודתם.”

לדבריו, גם הפגישה וההודעה המתואמת שפרסמו העירייה ורשות המסים אינן משנות את החלטת נציגות העובדים. “שיחזור אהרונוביץ’ לעבודה - העובדים לא חוזרים לבני ברק״, מסכם אלקלעי.

בני ברקרשות המסיםאופיר אלקלעישי אהרונוביץ'הסתדרות עובדי המדינה

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0 תגובות

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חשבתי לעצמי אם זה היה ערבים האם גם לא היו חוזרים ואז נזכרתי שמס הכנסה לא מבקר אצל הערבים...
צבועים נמאסתם
בוודאי שמבקרים ערבים, ולא רק מבקרים אלא גם מחרימים רכוש ורכבים.
נועם

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