דוח דרמטי של ארגון "פייק ריפורטר" חושף רשת השפעה זרה הפועלת בחצי השנה האחרונה ברשת X. הרשת מפעילה פרופילים מתחזים לחרדים המפיצים מסרי שטנה קיצוניים נגד חילונים ושמאלנים, במטרה להצית מלחמת אחים ולהגביר את השנאה כלפי הציבור החרדי (חרדים)
הניסיונות המתוחכמים של איראן להשפיע על החברה הישראלית - הגיעו גם לחברה החרדית, כאשר רשת זרה החשודה כמגיעה מאיראן, פעלה בשנים האחרונות לפתוח חשבונות פיקטיביים של רבנים מוכרים, כדוגמת, הגר"א נבנצל, הגר"ש עמאר, הגר"ר אלבז, הגר"ש אליהו ועוד, ומשם ניסתה לשסות בין הציבור החילוני לציבור החרדי והדתי | כל הפרטים מהחשיפה הדרמטית (בארץ)