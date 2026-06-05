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אזהרה חריפה של נשיאת העליון בדימוס: "אנו מתדרדרים אל סיפה של אנרכיה"

בעקבות ההתפרעויות האלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, פרסמה אסתר חיות גילוי דעת יוצא דופן. לדבריה, הקריאות לפעול נגד שופטים ואנשי אכיפת החוק מהוות פגיעה בשלטון החוק ומסכנות את המדינה מבפנים (חדשות)

5תגובות
(צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס אסתר חיות, התייחסה היום (שישי) לראשונה לאירועי האלימות שהתרחשו השבוע, ופרסמה גילוי דעת נוקב. הדברים נכתבו בעקבות התפרעות אלימה שהתרחשה מחוץ לביתו של עמיתה, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג.

בגילוי הדעת שפרסמה, פירטה חיות את הסיבות שהובילו אותה להשמיע את קולה בעת הזו, תוך שהיא מצביעה על הסכנה שבהסתה הגוברת כלפי מוסדות השלטון. “בשעות האחרונות אנו עדים לקריאות של קבוצות קיצוניות לפעול נגד שופטים וגורמים נוספים האמונים על אכיפת החוק ובהם שוטרי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית. קריאות אלה באות בהמשך להתפרעות הבריונית והפגיעה בביתו של עמיתי המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג”.

לדבריה, “התפרעות זו ואירועים חריגים וחמורים נוספים המתרחשים לנגד עינינו מהווים פגיעה הולכת ונמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי שלנו ובראשם עיקרון שלטון החוק”.

בסיום מכתבה, קישרה הנשיאה בדימוס בין האתגרים החיצוניים של ישראל לבין השבר הפנימי: “נוכח צבר האירועים הללו ראיתי לנכון להתריע כי לצד המציאות הביטחונית המורכבת שעימה אנו מתמודדים יום יום מול אויבינו אנו מתדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה ובצומת המסוכן הזה ראיתי לנכון לקרוא לכולנו לעצור! להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית כי בנפשנו הדבר!”.

אסתר חיותנעם סולברג

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0 תגובות

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5
את ההסתה נגד חרדים בעצמכם! תהיו הוגנים מהי התנהלות שפויה שבו רק השלטון פוגע בנתינים? יש גבול להתעללות בחרדים!
תעצרו
4
אתם השופטים ובגץ ויועמשית מקור הצרה
נכון
3
שופטים מושחתים נמאסתם כשמאיימים לפגוע בראש הממשלה אף אחד לא דיבר
משה
2
את זה רציתם, מה חשבתם כשהתערבתם בכל דבר למרות אין אתם מבינים בזה, בעניני צבא, שאתם לא מבינים, בדת שאתם לא מאמינים, ביטלתם חמשה חוקי גיוס בטענות שטותיות, מידתיות, שוויון, סבירות, ברור שזה יתפוצץ בסוף, מי החליט שהשכל נמצא רק אצלכם? ברק אמר בעצמו שהוא לא מאמין ולא למד יהדות, אז מה הוא התערב בכל דבר. וב
צבי
1
אתם דואגים למחבלים ומסתננים ורודפים בני תורה, אז מה חשבתם, שזה לא יתפוצץ בסוף? למה בינוש ביטלה את חוק הגיוס שהתקבל אחרי דיונים ממושכים? ולמה להתגייס אם כל המלחמות רק עבור הכסא של ביבי, ולמה להתגייס אם הבג"ץ פוסק מתי מותר לירות, למה להתגייס אם בסוף מחליפים אלף רוצחים עבור חייל אחד
יואל

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