נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס אסתר חיות, התייחסה היום (שישי) לראשונה לאירועי האלימות שהתרחשו השבוע, ופרסמה גילוי דעת נוקב. הדברים נכתבו בעקבות התפרעות אלימה שהתרחשה מחוץ לביתו של עמיתה, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג.

בגילוי הדעת שפרסמה, פירטה חיות את הסיבות שהובילו אותה להשמיע את קולה בעת הזו, תוך שהיא מצביעה על הסכנה שבהסתה הגוברת כלפי מוסדות השלטון. “בשעות האחרונות אנו עדים לקריאות של קבוצות קיצוניות לפעול נגד שופטים וגורמים נוספים האמונים על אכיפת החוק ובהם שוטרי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית. קריאות אלה באות בהמשך להתפרעות הבריונית והפגיעה בביתו של עמיתי המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג”.

לדבריה, “התפרעות זו ואירועים חריגים וחמורים נוספים המתרחשים לנגד עינינו מהווים פגיעה הולכת ונמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי שלנו ובראשם עיקרון שלטון החוק”.

בסיום מכתבה, קישרה הנשיאה בדימוס בין האתגרים החיצוניים של ישראל לבין השבר הפנימי: “נוכח צבר האירועים הללו ראיתי לנכון להתריע כי לצד המציאות הביטחונית המורכבת שעימה אנו מתמודדים יום יום מול אויבינו אנו מתדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה ובצומת המסוכן הזה ראיתי לנכון לקרוא לכולנו לעצור! להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית כי בנפשנו הדבר!”.