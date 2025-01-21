בעקבות ההתפרעויות האלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, פרסמה אסתר חיות גילוי דעת יוצא דופן. לדבריה, הקריאות לפעול נגד שופטים ואנשי אכיפת החוק מהוות פגיעה בשלטון החוק ומסכנות את המדינה מבפנים (חדשות)
שבועיים לאחר ששר המשפטים לוין ושר החוץ סער הודיעו על מתווה משפטי שגיבשו, נשיאת בית המשפט בדימוס אסתר חיות תוקפת את המתווה | בכנס שנערך לכבודה באוניברסיטת תל אביב אמרה חיות: "המתווה שהוצג כ'פשרה' ו'כהסכמה רחבה' איננו אלא אחיזת עיניים, אותה גברת בשינוי אדרת" (חדשות, פוליטי)
בעקבות הפרסום הדרמטי וההדלפה על טיוטה מהפסיקה של שופטי בג"ץ בנושא עילת הסבירות, השופטים התבקשו לזרז את כתיבת ההערות כדי לפרסם את פסק הדין המלא בהקדם • ברשות השופטת הגיבו אמש: "כתיבת פסק הדין טרם הושלמה" (חדשות)
שמונה משופטי בית המשפט העליון בראשות הנשיאה חיות, מתכוונים לפסול את 'ביטול עילת הסבירות' ולבטל חקיקת יסוד של הכנסת. מולם, שבעה שופטים, בהם סולברג, צפויים להכשיר את חקיקת ביטול עילת הסבירות כפי שחוקקה הממשלה הנוכחית (חדשות)
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, פורשת היום מתפקידה עם הגיעה לגיל 70, לאחר שש שנים בהן כיהנה כנשיאת בית המשפט העליון • השופט עוזי פוגלמן יכהן כממלא מקום נשיא בית המשפט העליון עד כינוס הוועדה לבחירת שופטים (חדשות)
בשעה זו, 11 שופטי בג"ץ בראשות הנשיאה היוצאת אסתר חיות מתחילים את הדיון הנפיץ בחוק הנבצרות. השופטים ידונו בעתירות המבקשות לפסול את חוק היסוד ועולה החשש מהתנגשות בין הרשויות | יריב לוין תקף בחריפות את העתירות | אחים לנשק ערכו הפגנה ליד ביתו של נתניהו, ארבעה נעצרו | שידור חי (חדשות)
בג"ץ יתכנס הבוקר בהרכב מורחב של 11 שופטים, כדי לדון על פסילת תיקון חוק הנבצרות החדש שמונע מהיועמש"ית להוציא את ראש הממשלה לנבצרות | מדוע היועצת המשפטית לממשלה סבורה שצריך לדחות את החוק ומה חושבת על כך יועמ"שית הכנסת? (חדשות)
נציגת הנהלת בתי המשפט, הגיעה הבוקר לדיון בועדת החוקה, כדי להשיב על הטענות שהועלו כלפי הנשיאה חיות, היו"ר רוטמן אמר לה: "איזה דין יש לך בכלל זכות לעסוק במניעים שלנו?" | צפו בדיון שבסופו היא יצאה מהאולם (חדשות, פוליטי)
יו"ר ועדת חוקה רוטמן - שהוא המשיב לעתירות נגד ביטול חוק צמצום עילת הסבירות - מתוקף היותו יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, פתח את תשובתו בקביעה כי "בית המשפט הנכבד נעדר סמכות לערוך ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד" | כל הפרטים (חדשות משפט)
נשיאת העליון אסתר חיות דחתה כצפוי, את בקשת יו"ר ועדת החוקה, שדרש לפסול אותה מכיוון שעמדתה בנושא כבר ידועה; "היא מאכזבת ומגבירה את חוסר האמון הציבורי בבית המשפט העליון", נמסר ממקורביו של רוטמן (חדשות בארץ)