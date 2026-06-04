הרשויות בכווית פרסמו הלילה תיעוד דרמטי של רגע הפגיעה בנמל התעופה הבינלאומי, שהותיר אחריו 63 פצועים ואזרח הודי אחד שנהרג.

המתקפה האיראנית, שבוצעה במספר גלים של טילים בליסטיים וכטב"מים, גרמה לנזק כבד לתשתיות ולהשבתת תנועת המטוסים למספר שעות.

על פי הדיווחים הרשמיים ממשרד החוץ ומשרד ההגנה הכוויתי, המתקפה כללה פגיעה ישירה באחד הטרמינלים ונזק נרחב לעשרות בניינים באזור.

משרד הבריאות המקומי עדכן כי אל זירות הנפילה נשלחו 25 אמבולנסים שפינו את הפצועים לבתי החולים, כאשר שבעה מתוכם נזקקו לניתוחי חירום.

צבא ארצות הברית הכחיש את הטענה האיראנית לפיה מדובר בשיגול כושל של טיל מיירט אמריקאי. לפי הדיווחים, המתקפה האיראנית הגיעה בעקבות תקיפה אמריקאית על ספינה איראנית במצר הורמוז, כאשר פיקוד המרכז האמריקני שיגר טיל 'הלפייר' לעבר הספינה שלא נענתה לבקשות העצירה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפגיעה בכווית בציניות אופיינית, וציין כי "ראיתי את הפגיעה בשדה התעופה, לא נראה כל כך נורא".

בתוך כך, על פי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', הנשיא אמר ליועציו כי הוא עשוי לחדש את המלחמה באיראן אם חיילים אמריקנים ייהרגו בחילופי האש בין הצדדים.