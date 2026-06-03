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"מה זה, ליל הבדולח?" | כך הגיבה אשתו של השופט להתפרעויות בביתה

אשת השופט נעם סולברג הגיבה בחריפות להתפרעות חרדים קיצוניים מחוץ לביתם | "לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני", טענה (בארץ)

13תגובות
מהמחאות ליד בית השופט (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

אשתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, הגיבה הערב (רביעי) בחריפות להתפרעות שאירעה מחוץ לביתם על ידי קיצוניים.

"לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות?", תהתה מאירה, אשתו של המשנה, מול המצלמות.

בהמשך הצביעה על הנזק שנגרם במקום והוסיפה: "תסתכלו איזה הרס. פוגרום! מה זה פה, ליל הבדולח? איך אפשר?".

לפי הדיווחים, אחרי שהמפגינים התפנו, צוות מד"א הגיע לביתו של סולברג, לאחר שלא חש בטוב. בבדיקה התברר כי מצבו תקין.

הרס בבית השופט נועם סולברג לאחר ההתפרעויות (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

המערכת הפוליטית גינתה הערב בחריפות את התקרית, במהלכה ניזוק רכוש רב של המשנה לעליון, כולל רכבו האישי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא "מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג". לדבריו, "גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

בתוך כך, העיתונאי אבי מוסקוב דיווח כי בכירים בפלג הירושלמי ביקשו להבהיר שאין להם קשר לאירועים שהתרחשו מחוץ לבית השופט.

חרדיםגיוס חרדיםוונדליזםפרעותנעם סולברג

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0 תגובות

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12
ליל הבדולח קורה כבר כמה זמן, בעלך אחד מהמובילים.
מישהו
11
ושיהודים עוצרים אברכים ונותינים מכות זה לא ליל הבדולח??????????????????
דוד לוי
10
איך יכול להיות ?! איך יכול להיות שיהודים יתנהגו ככה ?! השופט סולברג תשובות בבקשה!!!
מתומתם
9
בעלך יצר ליל בדולח לעשרות אלפים ... אז שיתקי .
גאון גדול
8
ויפתח השם את פי האתון ...נתניהו הצבוע מגנה ..אבל כאשר פוצצו ראשי מפגינים חרדים וריססו גז ..וזרקו רימונים ...אז הצבוע המושחת שתק ... ימין מלא מלא ...
גאון גדול
7
כך השופטים עושים לאנשים פשוטים ומסכנים שסובלים בגללם . כשזה מגיע אליכם זה נהיה ליל הבדולח , ומה זה היה עד עכשיו???
לא מובן
6
בושה על אובדן הדרך
המיץ של הזבל
5
תתביישי.
חוה
4
מי שקורא טוב את המפה מבין שזו רק ההתחלה
דוד
3
נכון שהוא ממש לא בסדר [בלשון המעטה] אבל זה ברור שזה לא דרך תורה לנפץ חלונות וכדומה
חרדי
יפה יפה............אז מה כן הדרך ימשיך כבודו
דוד לוי

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