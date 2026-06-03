אשתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, הגיבה הערב (רביעי) בחריפות להתפרעות שאירעה מחוץ לביתם על ידי חרדים קיצוניים.

"לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות?", תהתה מאירה, אשתו של המשנה, מול המצלמות.

בהמשך הצביעה על הנזק שנגרם במקום והוסיפה: "תסתכלו איזה הרס. פוגרום! מה זה פה, ליל הבדולח? איך אפשר?".

לפי הדיווחים, אחרי שהמפגינים התפנו, צוות מד"א הגיע לביתו של סולברג, לאחר שלא חש בטוב. בבדיקה התברר כי מצבו תקין.