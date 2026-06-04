סוכות בטובא זנגריה - צילום: ללא קרדיט סוכות בטובא זנגריה | צילום: צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:40

תחת אבטחה כבדה: ועדת החינוך של הכנסת, בראשות חבר הכנסת צבי סוכות, הגיעה היום (חמישי) בשעת צהרים לסיור מתואם מראש בטובא זנגריה, יישוב בדואי בצפון הארץ.

מדוברות הוועדה נמסר כי "למרות שהסיור תואם מראש עם משרד החינוך והרשות המקומית, כמקובל, ראש המועצה ותושבים נוספים מנעו את הכניסה לכיתות ושערי בית הספר נותרו נעולים. ראש המועצה: אין כניסה, אנחנו בעלי הבית, הצפון בידינו". ח"כ צבי סוכות הגיב: "אין אקס טריטוריה בישראל. באנו לראות איך מחנכים פה בבתי הספר ולצערנו גילינו חינוך לאלימות, פשיעה ובריונות. נפעל לעצור כל תקציב לבתי ספר שמחנכים לפשיעה". במהלך האירוע עצרה המשטרה את אחד הנוכחים על תקיפת שוטר בתפקיד.

( צילום: ללא קרדיט )

( צילום: ללא קרדיט )

ב'וואלה' דווח כי לסיור קדם עימות בין סוכות ובין משפחות פשע ביישוב, המאיימות על בעלי עסקים בצפון באמצעות גביית דמי חסות. עוד דווח בוואלה, כי אחרי שעזב סוכות את המקום, שפכו תושבים אקונומיקה כדי "לנקות את השטח" אחריו וצעדו "חיידקים".

חבר הכנסת עופר כסיף הגיב בציוץ בחשבונו ברשת X: "‏הפורץ הסדרתי, יו"ר ועדת החינוך, מנסה לפרוץ לבית ספר בישראל ‏מפריצה לשדה תימן, דרך פריצות לבתי ספר בגדה המערבית ופריצה לכנס שלנו נגד הטרנספר הממסדי, ועד פריצה לבית ספר בטובא אלזנגריה. ‏מקומו של הפורץ הזה וכל שותפיו לפשעים - בכלא!"