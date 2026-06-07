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פגע וברח

קשה לצפייה: המשטרה בעקבות האופנוען המסתורי שפגע באשה

נער רכוב על אופנוע "טס" ברחובות העיר בניסיון להתחמק מניידת, דרס אישה ונטש את האופנוע בזירה בניסיון בריחה נואש (חדשות בעולם)

הנערים נמלטים מהמשטרה (צילום: מסך)

אירוע חמור התרחש בעיר נורילסק שברוסיה, כאשר שוטרי תנועה הבחינו באופנוע ללא לוחיות זיהוי שעליו רכבו שני צעירים. למרות הוראת השוטרים לעצור, הרוכב, נער כבן 16 התעלם מהדרישה ופתח בנסיעה מהירה ומסוכנת בניסיון להתחמק מהניידת.

במהלך המרדף ברחובות העיר, פגע האופנוען בעוצמה בהולכת רגל. האישה נפצעה ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. מיד לאחר ההתנגשות, הרוכב והנוסע שהיה עמו נטשו את האופנוע וניסו לברוח מהזירה בריצה, אך נעצרו במהירות על ידי כוחות המשטרה.

הנערים פוגעים בהולכת הרגל
הנערים פוגעים בהולכת הרגל| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מחקירת האירוע עלה כי הרוכב הוא נער יליד 2010 שרכב ללא ציוד מיגון. כנגד הנער נפתח הליך מנהלי בגין עבירות תנועה וגרימת חבלה בדרגת חומרה בינונית להולכת הרגל. בנוסף, רשויות החוק בוחנות כעת את האחריות המשפטית של הוריו לאירוע החמור.

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