קשה לצפייה: המשטרה בעקבות האופנוען המסתורי שפגע באשה

הנערים נמלטים מהמשטרה ( צילום: מסך )

הנערים פוגעים בהולכת הרגל - צילום: רשתות חברתיות הנערים פוגעים בהולכת הרגל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27

מחקירת האירוע עלה כי הרוכב הוא נער יליד 2010 שרכב ללא ציוד מיגון. כנגד הנער נפתח הליך מנהלי בגין עבירות תנועה וגרימת חבלה בדרגת חומרה בינונית להולכת הרגל. בנוסף, רשויות החוק בוחנות כעת את האחריות המשפטית של הוריו לאירוע החמור.