סמסונג ממשיכה להרחיב את חזונה בתחום הבינה המלאכותית והלבישים: במהלך שיחת המשקיעים לרבעון הראשון של 2026, רמזה החברה לראשונה באופן רשמי על פיתוח משקפי AI מתקדמים לצד מוצרי אודיו חדשים, כחלק מאסטרטגיה רחבה ליצירת "חוויות רב-חושיות" מבוססות בינה מלאכותית.

לדברי בכירים בחברה, סמסונג שואפת להנגיש אינטראקציה עם AI דרך מגוון רחב של פורמטים - ובראשם משקפיים חכמים שיתממשקו ישירות לעולם הפיזי. מדובר במהלך שמציב אותה בתחרות ישירה מול Meta, שכבר ביססה נוכחות בשוק עם משקפי Ray-Ban החכמים.

הדגם הראשון של משקפי Galaxy, המכונה לפי הדיווחים "Jinju", צפוי להתבסס על מערכת ההפעלה Android XR של גוגל, ולשלב מצלמה של סוני, רמקולים בטכנולוגיית הולכת עצם, וסוללה קומפקטית. בניגוד למשקפי מציאות רבודה מלאים, הדור הראשון לא יכלול תצוגה מובנית, אלא יתבסס על חיבור לסמארטפון Galaxy ולשימוש בעוזר Gemini של גוגל כממשק מרכזי.

המחיר הצפוי - בין 379 ל-499 דולר - מציב את המוצר בקו אחד עם משקפי Meta, בעוד שגרסה מתקדמת יותר עם תצוגה פנימית כבר נמצאת בפיתוח לשנים הקרובות. הכרזה רשמית צפויה כבר באירועי הקיץ הקרובים.

במקביל, סמסונג עובדת גם על אוזניות חדשות בשם Galaxy Buds Able, שנחשפו דרך קוד פנימי במערכת One UI. מדובר בעיצוב חדשני מסוג "קליפ-און" פתוח, שעשוי להשתמש בטכנולוגיית הולכת עצם - כלומר, העברת צליל דרך עצמות הלחיים במקום דרך תעלת האוזן. פתרון כזה מאפשר למשתמשים להישאר מודעים לסביבה, יתרון משמעותי לפעילות ספורטיבית כמו ריצה ורכיבה.

כל אלה מגיעים על רקע תוצאות כספיות חסרות תקדים: סמסונג דיווחה על הכנסות של 133.9 טריליון וון (כ-800 מיליארד שקלים) ורווח תפעולי של 57.2 טריליון וון - שיאים היסטוריים לחברה. עיקר הזינוק נובע מחטיבת השבבים, שנהנית מביקוש אדיר לזיכרונות מתקדמים עבור מערכות בינה מלאכותית, כולל שיתופי פעולה עם חברות כמו אנבידיה.