שיתוף הפעולה הביטחוני והאסטרטגי בין ירושלים לאבו דאבי עולה שלב ורושם ציון דרך היסטורי. על פי תחקיר נרחב שפורסם אמש בעיתון הבריטי פייננשל טיימס, מדינת ישראל העבירה לאחרונה לאיחוד האמירויות שורה של מערכות נשק והגנה אווירית מהמתקדמות בעולם.

גולת הכותרת של המהלך היא פריסתה של מערכת מגן אור, מערכת ההגנה פורצת הדרך המבוססת על יירוט בלייזר. צעד זה נועד להעניק לנסיכות המפרצית שכבת מגן קריטית מול האיום הגובר של מתקפות טילים רחבות היקף ונחילי כלי טיס בלתי מאוישים המגיעים מכיוונה של איראן.

גורמים המעורים בפרטי העסקה החשאית מסרו לעיתון כי חבילת הסיוע הביטחונית רחבה הרבה יותר. לצד מערכת הלייזר, ישראל סיפקה לאמירויות גם את מערכת התצפית המתקדמת ספקטרו מתוצרתה של חברת אלביט מערכות, אשר מסוגלת לזהות ולעקוב אחר כטבמים עוינים ממרחק רב של עד עשרים קילומטרים.

באשר למערכת מגן אור, המיועדת להשמדה מהירה ומדויקת של רקטות וכלי טיס בטווחים קצרים, צוין בדיווח כי הגרסה שנשלחה למפרץ היא זו שכבר נוסתה והופעלה בהצלחה מבצעית מוקדם יותר השנה בגבול הצפון מול איומי חיזבאללה.

בזמן פירוק המגנומטרים: פורץ עם נשק שלוף בניסיון לחסל את הנשיא יוסי נכטיגל | 08:40

בנוסף לטכנולוגיות הלייזר והתצפית, הדיווח חושף כי באמירויות נפרסו גם סוללות של כיפת ברזל, ואף הוצבו בשטח עשרות אנשי צבא ישראלים שתפקידם לסייע בהפעלה ובתחזוקה של הציוד המורכב.

המוטיבציה המרכזית לשילובן של מערכות הלייזר במערך ההגנה האווירי של מדינות המפרץ נובעת משיקולים כלכליים ומבצעיים כאחד. מומחים שהתראיינו לפייננשל טיימס הסבירו כי קיים לחץ הולך וגובר על מלאי המיירטים המסורתיים והיקרים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור, דוגמת טילי הפטריוט והתאאד.

עלותו של כל מיירט כזה נאמדת במיליוני דולרים, מה שהופך את ההתמודדות מול נחילי כטבמים זולים המיוצרים באיראן למשוואה כלכלית בעייתית.

טכנולוגיית הלייזר הישראלית מספקת מענה יעיל, זמין וזול לאין שיעור, המאפשר התמודדות רציפה מול איומים אלו ללא תלות במלאי תחמושת יקר.

נכון למועד פרסום התחקיר, הגורמים הרשמיים בישראל, בהם משרד הביטחון והחברות הביטחוניות רפאל ואלביט מערכות, בחרו שלא להתייחס למידע. גם מצדה של הממשלה באבו דאבי לא התקבלה כל תגובה רשמית.

עם זאת, גורם אזורי בכיר שצוטט בכתבה תיאר את פריסת המערכות הישראליות כמפגן כוח משמעותי, הממחיש הלכה למעשה את הערך העצום הטמון בידידות ובברית עם מדינת ישראל.

הגורם הוסיף והדגיש כי איחוד האמירויות נחושה להמשיך ולהדק את קשריה הביטחוניים והאסטרטגיים עם ירושלים ועם וושינגטון אל מול האתגרים האזוריים המשותפים.