שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח היום (שני) ביקורת חריפה על החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז בלבד, מרמה של 4% ל-3.75%.

"החלטת הנגיד על הורדת הריבית היא מעט מידי, ומאוחר מידי", מסר השר בהודעה רשמית. "המשק הישראלי זקוק להורדת ריבית חדה יותר".

סמוטריץ' הדגיש כי הממשלה מצידה מנהלת את תקציב המדינה באחריות, וכי ההשפעה על השווקים מורגשת היטב. "הנגיד היה צריך להוריד את הריבית בשיעור חד יותר כדי להקל על היצואנים, על משקי הבית ועל בעלי העסקים", הוסיף.

הרקע: הורדת הריבית השנייה השנה

ההחלטה של בנק ישראל להוריד את הריבית היא השנייה מתחילת השנה, לאחר הורדה דומה בינואר האחרון. בשתי ההחלטות הקודמות בחר הבנק להותיר את הריבית ללא שינוי על 4%, מה שעורר ביקורת בקרב גורמים כלכליים שונים.

על פי הודעת בנק ישראל, הגורם המרכזי שאיפשר את המהלך הוא קצב האינפלציה בישראל, שנותר בחודש אפריל ללא שינוי ברמה של 1.9% – נתון הממוקם עמוק בתוך טווח היעד הרשמי של בנק ישראל הנע בין 1% ל-3%.

במקביל, השקל רשם התחזקות משמעותית של למעלה מ-7% אל מול הדולר האמריקאי מאז החלטת הריבית האחרונה שהתקבלה ב-30 במרץ, מה שסייע לבלום את הלחצים האינפלציוניים במשק.