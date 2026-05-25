כיכר השבת
אחרי ההודעה על הירידה

סמוטריץ' תוקף את נגיד בנק ישראל: "הורדת הריבית מעט מידי ומאוחר מידי"

שר האוצר מתח ביקורת חריפה על החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית ברבע אחוז בלבד • "המשק זקוק להורדה חדה יותר כדי להקל על היצואנים ומשקי הבית'" | התגובה המלאה (כלכלה)

שר האוצר מתח היום (שני) ביקורת חריפה על החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להוריד את ה במשק ברבע אחוז בלבד, מרמה של 4% ל-3.75%.

"החלטת הנגיד על הורדת הריבית היא מעט מידי, ומאוחר מידי", מסר השר בהודעה רשמית. "המשק הישראלי זקוק להורדת ריבית חדה יותר".

סמוטריץ' הדגיש כי הממשלה מצידה מנהלת את תקציב המדינה באחריות, וכי ההשפעה על השווקים מורגשת היטב. "הנגיד היה צריך להוריד את הריבית בשיעור חד יותר כדי להקל על היצואנים, על משקי הבית ועל בעלי העסקים", הוסיף.

הרקע: הורדת הריבית השנייה השנה

ההחלטה של בנק ישראל להוריד את הריבית היא השנייה מתחילת השנה, לאחר הורדה דומה בינואר האחרון. בשתי ההחלטות הקודמות בחר הבנק להותיר את הריבית ללא שינוי על 4%, מה שעורר ביקורת בקרב גורמים כלכליים שונים.

על פי הודעת בנק ישראל, הגורם המרכזי שאיפשר את המהלך הוא קצב האינפלציה בישראל, שנותר בחודש אפריל ללא שינוי ברמה של 1.9% – נתון הממוקם עמוק בתוך טווח היעד הרשמי של בנק ישראל הנע בין 1% ל-3%.

במקביל, השקל רשם התחזקות משמעותית של למעלה מ-7% אל מול הדולר האמריקאי מאז החלטת הריבית האחרונה שהתקבלה ב-30 במרץ, מה שסייע לבלום את הלחצים האינפלציוניים במשק.

ביקורת מהמשק

סמוטריץ' אינו הגורם היחיד במשק המבקר את קצב הורדות הריבית. נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, מסר בעבר כי "אנו מצרים על כך שבנק ישראל הותיר את הריבית על כנה לאחר ציפייה ארוכה להורדתה".

תומר הסביר כי "חרף ההתנהלות הפיסקלית הבעייתית של ממשלת ישראל עדיין התנאים להורדת ריבית הבשילו - מטרת העלאות הריבית במשך השנים האחרונות הייתה להוריד את קצב גידול המחירים חזרה אל תוך יעד יציבות המחירים, ובנק ישראל השיג את מטרתו בחודשים האחרונים".

כזכור, הריבית במשק הגיעה בעבר לשיא חסר תקדים של 4.75%, השיא הגבוה ביותר מזה שני עשורים, שייקר את החזרי המשכנתאות של המשפחה הממוצעת באלפי שקלים בשנה. ההורדה הנוכחית ל-3.75% מסמנת את היציאה ההדרגתית מהתקופה הקשה, אך לדברי סמוטריץ' – לא במהירות המספקת.

