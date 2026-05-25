18,500 שקלים: הקנס המטורף שחטפה עיריית תל אביב

דרמה משפטית יוצאת דופן התרחשה בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, כאשר רשם ההוצל"פ מתח ביקורת חריפה ונדירה על התנהלות עיריית תל אביב כלפי אזרח שנקלע להליכי גבייה. בהחלטה חריגה, הוטלו על העירייה קנסות כבדים בסך 18,500 שקלים – 8,500 שקלים לטובת האזרח ו-10,000 שקלים נוספים לאוצר המדינה, בשל התנהלות שהוגדרה כ"מנוגדת לחוק ובחוסר תום לב".

כך דיווח לראשונה אתר 'מקור ראשון', שחשף את המהלך המשפטי החריג. ההחלטה מהווה תקדים משמעותי המעניק תקווה לאזרחים רבים הנאנקים תחת גלגלי הבירוקרטיה והגבייה הדורסנית של הרשויות המקומיות, במיוחד במגזר החרדי שבו משפחות רבות מתמודדות עם ריביות תופחות בהליכי הוצאה לפועל.

ניסיון לעקוף החלטה שיפוטית

ההליך החל לאחר שהעירייה, כזוכה בתיק, ניסתה להילחם בהחלטה קודמת שהפחיתה משמעותית את ריביות החוב של החייב – צעד קריטי עבור משפחות רבות הנאנקות תחת ריביות מופרזות. העירייה טענה כי האזרח הסתיר נכסים, אולם רשם ההוצאה לפועל דחה את טענותיה וקבע כי הרשות הייתה ב"חוסר מעש" ממושך, התעלמה מהתרעות חוזרות ונשנות, וניסתה לעקוף את החוק בצורה בוטה.

על פי הנמסר, גם לאחר שהריביות הופחתו כחוק, בחרה העירייה לפעול בכוחניות והטילה עיקול מנהלי עצמאי על זכויות החייב – צעד שהוגדר על ידי הרשם כ"מנוגד לחוק ובחוסר תום לב". הרשם הדגיש כי התנהלות זו מוכיחה שהרשות "לא הפנימה את מחדליה" ופעלה בניגוד גמור להנחיות שיפוטיות.

רדיפה אחרי תשלום מלא

שיא הדרמה התרחש לאחר שהחייב כבר שילם את מלוא חובו הפסוק. למרות סגירת החוב, העירייה סירבה להרפות והגישה בקשות סרק נוספות לבחינת הריביות, תוך שהיא מתעלמת מהנחיות שיפוטיות להציג חוות דעת חשבונאית ולא מגישה תגובות במשך חודשים ארוכים.

בהחלטתו הנוקבת, הדגיש הרשם כי התנהלות זו מוכיחה שהרשות "לא הפנימה את מחדליה" ופגעה קשות בזכויות האזרח. על בסיס תקנות ההוצאה לפועל ופסיקות בית המשפט העליון, נקבע כי הצטברות מחדלי העירייה הובילה להארכת הדיונים שלא לצורך, ולכן היא תפצה את החייב ב-8,500 שקלים, לצד קנס של 10,000 שקלים נוספים לטובת אוצר המדינה.

תקדים משמעותי לאזרחים

ההחלטה נתפסת כתקדים משמעותי במערכת היחסים בין אזרחים לרשויות המקומיות. כידוע, משפחות רבות במגזר החרדי מתמודדות עם קשיים כלכליים ונקלעות להליכי גבייה, כאשר הריביות המצטברות הופכות את החוב לבלתי ניתן לניהול. ההחלטה מעבירה מסר ברור לרשויות המקומיות כי התנהלות דורסנית וניסיונות לעקוף החלטות שיפוטיות לא יעברו בשקט.

יצוין כי בעבר התפרסמו מקרים דומים של ניסיונות תשלום חובות בדרכים לא שגרתיות, אך המקרה הנוכחי מייצג את הפעם הראשונה שבה רשות מקומית עצמה מקבלת קנס כה משמעותי על התנהלותה. המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין חריגים שמחזקים את זכויות האזרחים מול גופים מוסדיים.

ההחלטה מהווה תקווה אדירה לכל אזרח העומד חסר אונים מול גלגלי הבירוקרטיה, ומעבירה מסר ברור: גם רשויות מקומיות חייבות לפעול על פי החוק ובתום לב, ואי עשיית כן תישא בהשלכות כלכליות ומשפטיות משמעותיות.