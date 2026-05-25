הוועדה המוניטארית של בנק ישראל הודיעה היום (שני) כי החליטה להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז ל-3.75% (פריים 5.25%). זו למעשה הפעם השנייה מתחילת השנה שבנק ישראל מוריד את הריבית במשק, כאשר גם בינואר האחרון הירידה הייתה של רבע אחוז.

בבנק התלבטו לא מעט בנוגע להורדת הריבית, שכן בשתי ההחלטות הקודמות הוחלט להותיר אותה על 4%. אולם כעת, האפשרות לסיום העימות הצבאי במזרח התיכון, וכן התייצבות האינפלציה השנתית על קצב של 1.9%, עמוק בתוך היעד שהציבה הממשלה, גרמו לוועדה להוריד שוב את הריבית.

לפי הודעת בנק ישראל, הגורם המרכזי שאיפשר את המהלך הוא קצב האינפלציה בישראל, שנותר בחודש אפריל ללא שינוי ברמה של 1.9% – נתון הממוקם מתחת לאמצע טווח היעד הרשמי של בנק ישראל (הנע בין 1% ל-3%).

במקביל, השקל רשם התחזקות משמעותית של למעלה מ-7% אל מול הדולר האמריקאי מאז החלטת הריבית האחרונה שהתקבלה ב-30 במרץ, מה שסייע לבלום את הלחצים האינפלציוניים במשק. בבנק המרכזי ציינו כי התחזקות המטבע המקומי בלטה במיוחד בהשוואה למגמה העולמית.

מלבד הנתונים המקרו-כלכליים, ההחלטה התקבלה גם על רקע התפתחויות מדיניות וצבאיות באזור. בבנק ישראל התייחסו להתקדמות שנרשמה במגעים לקראת הסכם בין ארצות הברית לאיראן, מהלך שצפוי להוריד את פרמיית הסיכון ולייצב את מחירי האנרגיה בעולם.

באשר למצב המקומי, בבנק ציינו כי אי-הוודאות הגיאופוליטית עדיין ניכרת, וכי למבצע "שאגת הארי" ישנן השלכות על הפעילות הריאלית במשק, אולם בנתוני הקצה כבר מסתמנת מגמה של התאוששות.