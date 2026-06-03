במכתב חריף ששיגר חבר הכנסת הרב יוסף טייב מש"ס לשר התקשורת ח"כ ד"ר שלמה קרעי, הוא מתריע מפני פעילותה של חברת המשלוחים "Parcel Home" הפועלת ללא פיקוח ובניגוד לדין, תוך שהוא קורא לשר לפעול באופן מיידי להפסקת פעילותה של החברה כדי לשים סוף למחדל הצרכני ולהגן על האזרחים.

בפנייתו אל השר פותח ח"כ הרב יוסף טייב ומציין כי "ממידע שהגיע לידיי עולה כי חברת Parcel Home פועלת בארץ כחברת מסירת חבילות מסין, מבלי שהיא מחזיקה ברישיון כחוק ממשרד התקשורת, כנדרש על פי הדין". משמעות הדברים ברורה ומדאיגה ביותר, שכן ללא פיקוח מוסדר, החברה אינה מחויבת לאמות מידה בסיסיות של שירות, ופועלת בריק רגולטורי המפקיר את הציבור.

ח"כ הרב טייב מפרט במכתבו את העומס הבלתי נסבל המוטל על הלקוחות וכותב: "תלונות רבות שהצטברו מעידות על התנהלות בעייתית של החברה, הכוללת הפעלה של מספר מצומצם מאוד של נקודות מסירה, מה שמכריח לקוחות רבים לנסוע מרחקים גדולים רק כדי לקבל את חבילותיהם". מדובר בקושי ממשי, שכן הלקוחות, ששילמו על שירות משלוחים עד הבית או לנקודה קרובה, מוצאים עצמם נאלצים להקדיש זמן ומשאבים יקרים בגלל החלטות תפעוליות של החברה שמנסה לצמצם עלויות על חשבון הצרכן הקטן.

הבעיה אינה מסתכמת רק במרחק הגיאוגרפי. חבר הכנסת מדגיש כי "קיימים קשיים משמעותיים ביצירת קשר טלפוני עם נציגי החברה, דבר המקשה על הלקוחות לקבל מענה או מידע בנוגע למשלוחים שלהם". וכך, כאשר אין עם מי לדבר, הלקוח נותר חסר אונים מול חבילה שגורלה לא ידוע, בבעלות חברה זרה שאינה נותנת דין וחשבון לאף גורם בישראל.

בנוסף לכל אלו, ח"כ טייב מעלה חשש כבד בנוגע לאבטחת המידע של האזרחים. לדבריו, "מדובר בחברה בעלת שייכות לבעלים סינים, כאשר אי-הסדרת הרישיון מעלה חששות כבדים בנוגע לאופן שבו החברה מטפלת במידע רגיש של לקוחותיה הישראלים". חשש זה מתווסף להשלכות בטיחותיות וצרכניות נוספות שטרם טופלו.

לאור הממצאים החמורים, קורא חבר הכנסת הרב טייב לשר התקשורת ד"ר קרעי "להנחות את גורמי הפיקוח והאכיפה לפעול באופן מיידי להפסקת פעילותה של החברה" וזאת עד שהחברה תסדיר את פעילותה תחת רשיון כחוק , תוך שהוא מדגיש כי יש לעשות זאת כדי "למנוע את הטרטור של הלקוחות ולפעול להגנה מלאה על זכויות הציבור".

"אודה להתייחסותך הדחופה לצעדים שיינקטו כדי למנוע את הטרטור המיותר של הלקוחות ולפעול להגנה מלאה על זכויות הציבור", מסכם חבר הכנסת הרב יוסף טייב את פנייתו.