כיכר השבת
לשר התקשורת

פנייה דחופה: חברת המשלוחים פועלת ללא רישיון וממררת את חיי הלקוחות

במכתב חריף ששיגר לשר התקשורת, מפרט חבר הכנסת הרב יוסף טייב מש"ס שורה של מחדלים צרכניים חמורים המתרחשים ללא יד מכוונת על ידי חברת המשלוחים "Parcel Home" חברת בת של הענקית הסינית עלי אקספרס ודורש מהשר להתערב באופן מיידי | לדבריו, יש לעצור את הפגיעה המתמשכת בציבור הלקוחות שמוצא את עצמו אובד עצות מול חברה הפועלת ללא אישורים (בארץ)

אמ
מקודם |
משלוחים מאליאקספרס (צילום: AI)

במכתב חריף ששיגר חבר הכנסת הרב יוסף טייב מש"ס לשר התקשורת ח"כ ד"ר שלמה קרעי, הוא מתריע מפני פעילותה של חברת המשלוחים "Parcel Home" הפועלת ללא פיקוח ובניגוד לדין, תוך שהוא קורא לשר לפעול באופן מיידי להפסקת פעילותה של החברה כדי לשים סוף למחדל הצרכני ולהגן על האזרחים.

בפנייתו אל השר פותח ח"כ הרב יוסף טייב ומציין כי "ממידע שהגיע לידיי עולה כי חברת Parcel Home פועלת בארץ כחברת מסירת חבילות מסין, מבלי שהיא מחזיקה ברישיון כחוק ממשרד התקשורת, כנדרש על פי הדין". משמעות הדברים ברורה ומדאיגה ביותר, שכן ללא פיקוח מוסדר, החברה אינה מחויבת לאמות מידה בסיסיות של שירות, ופועלת בריק רגולטורי המפקיר את הציבור.

ח"כ הרב טייב מפרט במכתבו את העומס הבלתי נסבל המוטל על הלקוחות וכותב: "תלונות רבות שהצטברו מעידות על התנהלות בעייתית של החברה, הכוללת הפעלה של מספר מצומצם מאוד של נקודות מסירה, מה שמכריח לקוחות רבים לנסוע מרחקים גדולים רק כדי לקבל את חבילותיהם". מדובר בקושי ממשי, שכן הלקוחות, ששילמו על שירות משלוחים עד הבית או לנקודה קרובה, מוצאים עצמם נאלצים להקדיש זמן ומשאבים יקרים בגלל החלטות תפעוליות של החברה שמנסה לצמצם עלויות על חשבון הצרכן הקטן.

הבעיה אינה מסתכמת רק במרחק הגיאוגרפי. חבר הכנסת מדגיש כי "קיימים קשיים משמעותיים ביצירת קשר טלפוני עם נציגי החברה, דבר המקשה על הלקוחות לקבל מענה או מידע בנוגע למשלוחים שלהם". וכך, כאשר אין עם מי לדבר, הלקוח נותר חסר אונים מול חבילה שגורלה לא ידוע, בבעלות חברה זרה שאינה נותנת דין וחשבון לאף גורם בישראל.

בנוסף לכל אלו, ח"כ טייב מעלה חשש כבד בנוגע לאבטחת המידע של האזרחים. לדבריו, "מדובר בחברה בעלת שייכות לבעלים סינים, כאשר אי-הסדרת הרישיון מעלה חששות כבדים בנוגע לאופן שבו החברה מטפלת במידע רגיש של לקוחותיה הישראלים". חשש זה מתווסף להשלכות בטיחותיות וצרכניות נוספות שטרם טופלו.

לאור הממצאים החמורים, קורא חבר הכנסת הרב טייב לשר התקשורת ד"ר קרעי "להנחות את גורמי הפיקוח והאכיפה לפעול באופן מיידי להפסקת פעילותה של החברה" וזאת עד שהחברה תסדיר את פעילותה תחת רשיון כחוק , תוך שהוא מדגיש כי יש לעשות זאת כדי "למנוע את הטרטור של הלקוחות ולפעול להגנה מלאה על זכויות הציבור".

"אודה להתייחסותך הדחופה לצעדים שיינקטו כדי למנוע את הטרטור המיותר של הלקוחות ולפעול להגנה מלאה על זכויות הציבור", מסכם חבר הכנסת הרב יוסף טייב את פנייתו.

מכתב לשר התקשורת
דואראליאקספרס
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר