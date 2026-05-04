רמי לוי לא נכנע ויוצא במהלך שיציל לכם את סל הקניות החלבי

סערת מחירי החלב שמסעירה את המשק הישראלי בשבוע האחרון מגיעה לנקודת רתיחה, והצרכן החרדי מגלה שיש מי שבוחר להיות לו למגן. עם הודעת חברת תנובה על העלאת מחירים בשיעור של כ-3.5% על מוצרי החלב שאינם בפיקוח, רשת "רמי לוי שיווק השקמה" יוצאת במהלך חלוצי שנועד לבלום את ההתייקרות ישירות בכיס של הלקוח.

ספיגת המחיר והתנגדות אקטיבית

בניגוד למגמת עליית המחירים הכללית, רמי לוי הודיע כי הרשת לא תעדכן את המחיר לצרכן במוצרי החלב הלא מפוקחים של תנובה בשלב זה. המשמעות עבור הבית החרדי: למרות שהספק העלה את המחיר לרשת, הלקוח ימשיך לשלם את המחיר הישן. יתרה מכך, לוי הכריז על סדרת מבצעים אגרסיביים דווקא על אותם מוצרים שספגו התייקרות, כדי להבטיח שסל הקניות יישאר הזול ביותר במדינה.

החלוציות של רמת הגולן: הפתרון מהצפון

הנשק המרכזי של רמי לוי במאבק הזה הוא השותפות במחלבות רמת הגולן. בעוד המותגים הגדולים מתייקרים, רמי לוי מציב חלופה של "חלוציות צרכנית": מוצרי החלב של המותג הפרטי ושל "משק רמת הגולן" לא יתייקרו כלל.

המהלך מאפשר למשפחות ברוכות ילדים, שעבורן חלב וגבינות הם מוצרי יסוד יומיומיים, לעבור לצריכה חכמה של מוצרים איכותיים מהגולן בכשרות מהדרין מבלי להיפגע מהגל הנוכחי. עבור לוי, מדובר בשליחות של ממש, להוכיח שניתן לספק תוצרת הארץ מעולה במחיר הוגן שאינו משתנה עם כל רוח של התייקרות.